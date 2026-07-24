Culminó la formación intensiva de 25 maestros del sector dancístico de Cartagena

En un hecho sin precedentes para las artes escénicas de la ciudad, se completaron satisfactoriamente las 120 horas de formación técnica y pedagógica del Diplomado en Formación y Creación de Proyectos Dancísticos. Este logro representa la consolidación de un esfuerzo conjunto entre la Alcaldía Mayor de Cartagena, el Instituto de Patrimonio y Cultura de Cartagena (IPCC) y la Universidad de San Buenaventura Seccional Cartagena para dignificar la trayectoria de los artistas locales y abrir la ruta hacia la profesionalización.

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Durante esta inmersión académica de nivel superior, los beneficiarios y participantes abordaron un proceso que abarcó desde el entrenamiento técnico y la gestión hasta la creación escénica. Todo este aprendizaje práctico y conceptual se verá reflejado en una puesta en escena que será presentada durante la ceremonia pública de graduación.

La directora del IPCC, Shirley Tuñón, destacó el impacto directo que tiene este proceso en el fortalecimiento del sector cultural de la ciudad. “Estamos cumpliendo un compromiso fundamental de este Gobierno de las primeras veces, llevando formación de alta calidad directamente a nuestros artistas. Este diplomado no solo entrega bases sólidas para la gestión de proyectos y la enseñanza, sino que dignifica décadas de trabajo empírico en nuestras comunidades y deja la capacidad instalada para que la danza siga consolidándose como un motor vivo de nuestra identidad”.

Por su parte, Gerardo Murcia Gándara, director del programa por parte de la Universidad de San Buenaventura, destacó el cierre de esta gran alianza. “Como módulo final tenemos el montaje y puesta en escena de todo lo adquirido técnico, académico y práctico durante este diplomado, el cual será presentado en una ceremonia pública en el marco de la entrega de los certificados que va a realizar la Alcaldía Mayor de Cartagena y el IPCC, junto con la Universidad de San Buenaventura. Nos llena de orgullo y satisfacción haber culminado por lo alto este proyecto que une a la academia con nuestros artistas”, afirmó Murcia.

A este balance se sumó Roslyn Benítez, secretario técnico de danza del IPCC y participante del proceso, quien resaltó el alcance de la alianza institucional. “Es la primera vez que se da un proceso de este alcance con una universidad acreditada. Fueron jornadas extenuantes e intensivas, de conexiones virtuales nocturnas y sábados de jornada continua, pero la verdad es que esto ha sido un hito en la historia de la danza en Cartagena y creemos que lo que viene va a ser mucho mejor”, expresó Benítez.

La experiencia vivida demostró la importancia de abrir estos espacios de cualificación en el Distrito. Pedro Rafael Ubaque Álvarez, uno de los 25 becados del programa, expresó su gratitud por este logro. “Estamos muy agradecidos de que esto se haya hecho posible. Es la primera vez que se hace algo así y este trabajo que hemos venido realizando es increíble. De primera mano puedo decir que es una de las experiencias que realmente se necesitaban en Cartagena y el resultado hablará por sí mismo”.

A estas voces de satisfacción se unió la bailarina y gestora Ediana Jiménez, quien también accedió a la beca mediante la convocatoria pública. “Esta ha sido una oportunidad de crecimiento profesional que me llena de orgullo. El diplomado superó todas mis expectativas, permitiéndonos aprender sobre danza contemporánea, técnicas innovadoras y referentes históricos que enriquecen nuestro trabajo diario”, aseguró la participante.

Finalmente, el maestro Arley González Padín, docente de la Universidad de San Buenaventura de Cali y miembro de la Compañía Colombiana de Danza Contemporánea, enfatizó la riqueza artística del grupo al abordar el montaje final. “En el último módulo elaboramos una puesta en escena que integra todos los elementos que los estudiantes trabajaron con los maestros anteriores. Ha sido un proceso muy fructífero y agradable al poder construir colectivamente con personas que manejan diferentes géneros de la danza en la ciudad”, concluyó el docente.

Las instituciones confirmaron que en los próximos días se anunciará la fecha oficial de la gala y ceremonia pública de certificación donde la ciudadanía podrá disfrutar de la puesta en escena construida por los participantes.