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24 jul 2026 Actualizado 13:50

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Hallan cuerpo sin vida en una trocha de Bayunca: víctima era de Santa Catalina

La Policía Nacional realizó inspección al cadáver

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El día jueves 23 de Julio, sobre las 9:30 de la noche, se presentó el homicidio de Carlos Alberto Noriega Barboza, natural de Santa Catalina- Bolívar, de 25 años y ocupación oficios varios.

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De acuerdo con las primeras indagaciones, la comunidad alerta sobre un cuerpo sin vida al lado de una motocicleta, tendido en la vía la Cordialidad a la altura de la trocha El Zapatero, jurisdicción de Bayunca.

La inspección técnica al lugar de los hechos, estuvo a cargo de funcionarios de la Seccional de Investigación Criminal Sijin de la policía.

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