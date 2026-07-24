Ruta Exploradores del Patrimonio: dos años promoviendo cultura y turismo en Cartagena

La Alcaldía Mayor de Cartagena, a través del Instituto de Patrimonio y Cultura de Cartagena (IPCC), en articulación con la Red de Museos de Cartagena y Bolívar, conmemora el segundo aniversario de la Ruta Exploradores del Patrimonio, una estrategia de educación patrimonial y turismo cultural que ha transformado la manera en que cartageneros y visitantes conocen, viven y se apropian de la historia, el patrimonio y la identidad de la ciudad.

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Desde su creación en junio de 2024 y hasta junio de 2026, la Ruta Exploradores del Patrimonio ha desarrollado 18 temáticas patrimoniales, se han realizado 79 rutas y más de 4 mil personas han participado en estas experiencias gratuitas, fortaleciendo su conocimiento sobre la historia, la memoria, las tradiciones y el patrimonio cultural de Cartagena.

En estos dos años, la iniciativa ha consolidado un modelo de educación no formal que acerca a niños, jóvenes, adultos, familias y visitantes nacionales e internacionales a los bienes de interés cultural, los sitios de memoria y las manifestaciones culturales que hacen de Cartagena un territorio único.

A través de recorridos experienciales y contenidos especializados, la ruta ha fortalecido el sentido de pertenencia y el reconocimiento del patrimonio como un bien colectivo que debe ser conocido, valorado y protegido.

“La Ruta Exploradores del Patrimonio se ha convertido en un espacio donde miles de ciudadanos han redescubierto Cartagena desde una mirada educativa, participativa y profundamente humana. Hoy celebramos un programa que fortalece la ciudadanía, impulsa el turismo cultural y nos invita a sentir orgullo por el patrimonio que heredamos”, afirmó el alcalde Mayor de Cartagena, Dumek Turbay Paz.

Durante este tiempo, los recorridos han abordado temas como el patrimonio fortificado de Cartagena, la identidad festiva de la Independencia, el Camino a La Popa, las tradiciones y costumbres cartageneras, la herencia afro, los museos como guardianes de la memoria, la historia literaria de la ciudad, el patrimonio religioso, las batallas navales, el cine en Cartagena y las rutas dedicadas a la época de navidad, entre muchas otras experiencias que han permitido descubrir nuevas formas de interpretar el territorio.

La directora del IPCC, Shirley Tuñón Vásquez, destacó que “este programa ha demostrado que la educación patrimonial trasciende las aulas y se vive en las calles, plazas, iglesias, museos y espacios históricos de Cartagena. Lo más valioso de estos dos años ha sido ver cómo cada vez más familias participan en las rutas, convirtiendo el conocimiento del patrimonio en una experiencia compartida que fortalece la memoria, la identidad y el compromiso ciudadano con la conservación de nuestra historia”.

Una estrategia que ha beneficiado diferentes comunidades

La Ruta Exploradores del Patrimonio nació con el propósito de conectar a la ciudadanía con el valor histórico, artístico, arquitectónico, arqueológico, antropológico y social de Cartagena, utilizando metodologías de mediación e interpretación del patrimonio que convierten cada recorrido en una experiencia de aprendizaje, reflexión y participación.

La estrategia ha beneficiado a comunidades de distintos barrios de Cartagena, instituciones educativas, universidades, organizaciones culturales, grupos comunitarios, artesanos, bibliotecarios, periodistas, líderes sociales, visitantes nacionales e internacionales, y en general familias cartageneras.

Uno de los principales logros del programa ha sido la transformación del perfil de sus participantes. Mientras en sus inicios las rutas contaban principalmente con grupos organizados e instituciones, hoy son decenas de familias y ciudadanos quienes, de manera espontánea, participan cada mes atraídos por la calidad de los contenidos y por la posibilidad de descubrir la ciudad desde una perspectiva diferente.

Con esta iniciativa, la Alcaldía Mayor de Cartagena, el IPCC y la Red de Museos de Cartagena y Bolívar reafirman su compromiso con la educación patrimonial como una herramienta para construir ciudadanía, fortalecer la identidad cultural y consolidar a Cartagena como un referente nacional de turismo cultural.