Aguas de Cartagena culminó trabajos de mantenimientos en la avenida El Consulado

Aguas de Cartagena finalizó los trabajos de mantenimiento técnico en una tubería de 500 milímetros ubicada en la avenida El Consulado, a la altura del sector Los Ejecutivos. La intervención formó parte de la estrategia de optimización y modernización de la red de acueducto en la ciudad.

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Durante la jornada, el personal técnico reparó dos fugas detectadas en la infraestructura, restableciendo la operatividad de la red de distribución. Las obras permitieron fortalecer la confiabilidad del servicio de agua potable para más de 38 barrios de las zonas suroriental y suroccidental.

Entre los sectores beneficiados con estas labores destacan Buenos Aires, Los Calamares, Chiquinquirá, Los Ejecutivos, La Campiña, San Pedro, Santa Lucía, Tacarigua, Villa Sandra, así como zonas de Blas de Lezo, Zaragocilla, Escallón Villa y Olaya Herrera. La compañía ratificó que estas acciones responden al plan permanente de mantenimiento para garantizar la continuidad del suministro en el distrito.