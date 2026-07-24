Este viernes 24 de julio inicia la fase decisiva del Colombian Baseball Classic en Cartagena

Luego de una semana intensa de competencias, este viernes 24 de julio inicia la fase decisiva del Colombian Baseball Classic, con los duelos de semifinales.

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Las acciones empiezan a las 10:00 de la mañana, en el Estadio de Béisbol Mono Judas Araujo, con el enfrentamiento entre BV Puerto Rico y Cartagena Rojo. A segunda hora se medirán Vamos a Jugar México y San José. Ambos juegos definirán a los finalistas de la categoría U14.

A partir de las 2:00 de la tarde, en el mismo escenario, BV Puerto Rico se enfrentará a Titanes o Cardenales de Venezuela, en la primera semifinal de la categoría U12. El otro finalista saldrá del juego de cierre entre Blue Jays y Bolívar.

Por su parte, en el Estadio de Sóftbol Campito de Bocagrande, el umpire gritará “play ball” a las 11:00 de la mañana, en la U8, para el choque entre Vamos a Jugar México y Cardenales de Venezuela. Por la misma categoría a segunda hora se enfrentan los locales: Cartagena Amarillo vs. Cartagena Rojo.

Finalmente, desde las 3:00 p.m. empezará a definirse quienes disputarán la gran final de la categoría U10, con los juegos Prospectos vs. Pelota Caliente, y posteriormente Cardenales de Venezuela vs. Cartagena Rojo.

Las finales se disputarán este sábado 25 de julio, en el Estadio de Sóftbol El Campito de Bocagrande y el estadio Rafael Naar (Turbaco), a partir de las 2:00 p.m.

Éxito rotundo

La Heroica abrió los brazos para recibir a más de 40 delegaciones de 10 países latinoamericanos y anglosajones en el desarrollo del Colombian Baseball Classic.

Este gran evento de béisbol se juega en simultáneo en cinco escenarios de la ciudad (Bocagrande, Once de Noviembre Abel Leal, Nuevo Bosque, Mono Judas Araujo, Martínez Martelo, Rafael Naar de Turbaco) y reúne a los mejores prospectos de habla hispana en esta disciplina, en las categorías U8, U10, U12, U14 y U17.

Alejandro Martínez, alcalde de Tepanco de López, Puebla (México), quien acompañó a la delegación de Vamos a Jugar México, resaltó la organización y la importancia de este torneo que año tras año va consolidándose como un referente a nivel mundial.

“Los felicito porque ya llevan seis ediciones de este gran evento. Nosotros apenas vamos por la segunda de nuestro Classic y los vamos a tomar como referencia para la realización de nuestro campeonato”, precisó el mandatario de Tepanco de López, Puebla.