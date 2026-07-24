Gobernador Yamil Arana inspeccionó el Parador Turístico de Loma Arena: se entregará en diciembre

Visita del gobernador en obras del Parador Turístico de Loma Arena. // Gobernador de Bolívar

El gobernador de Bolívar, Yamil Arana Padauí, inspeccionó las obras del Parador Turístico Sostenible de Loma Arena, ubicado en el sector Zarabanda, sobre la Vía al Mar que conecta a Cartagena con Barranquilla, y ratificó que este proyecto estratégico será entregado en diciembre de este año para impulsar el turismo y fortalecer la economía de las familias de la zona.

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Durante el recorrido, el mandatario verificó el avance de las obras, dialogó con los contratistas y escuchó las inquietudes de los comerciantes que serán beneficiados con esta iniciativa, considerada una de las intervenciones turísticas más importantes para el norte del departamento.

Tras conversar con la comunidad, Arana Padauí envió un mensaje de tranquilidad y reafirmó su compromiso con la culminación de las obras.

“Nosotros aspiramos a que la obra se entregue en el mes de diciembre y que ellos se puedan rebuscar y que garanticemos así su Navidad, la Navidad de sus hijos. Una vez inicie este proyecto va a cambiarles la vida. Lo que queremos con esto es quintuplicar sus ingresos”, expresó el gobernador.

Un proyecto sostenible e incluyente

El Parador Turístico Sostenible de Loma Arena es resultado de una alianza entre la Gobernación de Bolívar, Surtigas y su Fundación Promigas, la Fundación Santo Domingo y Coca-Cola FEMSA Colombia.

Con una inversión superior a $17.000 millones, el proyecto contará con áreas verdes, cocinas comunitarias, baños, terrazas, zonas comerciales, parqueaderos, senderos y espacios accesibles, bajo criterios de sostenibilidad ambiental e inclusión social.

Además, 18 unidades productivas locales, entre negocios de gastronomía y artesanías, recibirán formación técnica, administrativa y gastronómica, así como conexión al servicio de gas natural mediante sistema prepago, fortaleciendo su competitividad y mejorando su calidad de vida.

Parada obligada para el turismo

Loma Arena se ha consolidado como uno de los puntos gastronómicos más visitados por quienes transitan entre Bolívar y Atlántico. Durante años, los comerciantes atendieron a los viajeros en condiciones precarias, sin infraestructura adecuada ni servicios básicos, e incluso pagando arriendos a particulares sin contar con locales dignos.

Con el nuevo parador, la comunidad espera una transformación que dignifique su trabajo y aumente sus ingresos.

“Cogí rabia con el contratista”: Arana exige acelerar la vía hacia la playa

Durante la jornada, el gobernador también inspeccionó la construcción de la vía de 1,8 kilómetros que conecta la Vía al Mar con las playas de Loma Arena, obra que registra un avance cercano al 30 %.

Arana Padauí fue enfático al exigir mayor velocidad en la ejecución de los trabajos.

“Es una vía que va en el 30 % de avance, pero que debería ir más adelantada. Cogí rabia con el contratista porque van muy lento, pero les dije que deben abrir más frentes de trabajo y así lo van a hacer. También esperamos entregarla en diciembre, porque lo que queremos es una transformación integral para el turismo en Loma Arena”, afirmó.

La vía estará articulada con el ordenamiento de las playas de Santa Catalina, el desarrollo turístico del Volcán del Totumo y un futuro centro de deportes náuticos, consolidando un corredor turístico sostenible que busca generar empleo, fortalecer la economía local y posicionar a Santa Catalina como uno de los nuevos destinos del Caribe colombiano.