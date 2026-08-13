Netanyahu ordena el envío inmediato de ayuda humanitaria a Colombia tras el terremoto (Photo by Amir Levy/Getty Images) / Amir Levy

El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, ordenó el envío “inmediato” de una misión de ayuda a Colombia tras el terremoto que azotó el país, según un comunicado emitido por su oficina la noche del miércoles.

“El Estado de Israel comparte el dolor de las familias de las víctimas y brindará asistencia integral al Estado de Colombia”, aseguraba el texto.

El reciente ascenso al poder de Abelardo de la Espriella en el país sudamericano ha traído un acercamiento sin precedentes entre Bogotá y el Estado israelí.

El viernes 7 de agosto, el ministro de Asuntos Exteriores israelí, Gideon Saar, se desplazó a Colombia para asistir a la toma de posesión de De la Espriella y tener reuniones bilaterales con representantes del nuevo Gobierno colombiano.

El lunes, la Cancillería del país sudamericano reconoció la soberanía de Israel sobre los Altos del Golán, ocupados a Siria en 1967, y que hasta la fecha solo Estados Unidos reconocía como territorio israelí.

“Ante la persistente inestabilidad regional en Oriente Medio y considerando la importancia estratégica de los Altos del Golán para la seguridad de Israel, el Gobierno de Colombia reconoce la soberanía israelí sobre este territorio, así como el derecho de ese Estado a protegerse frente a amenazas externas”, afirmó la Cancillería colombiana en un comunicado publicado en su cuenta de X.

Israel ya envió misiones de rescate a Venezuela tras el doble sismo del pasado 24 de junio.

Esta semana, ambos países anunciaron que reanudaban sus relaciones consulares 17 años después de la interrupción de estas por parte del gobierno de Hugo Chávez, en un momento en el que Nicolás Maduro, que está siendo juzgado por Estados Unidos, era ministro de las Relaciones Exteriores.

“Otra buena noticia de Sudamérica: la reanudación de las relaciones consulares entre Israel y Venezuela”, escribió entonces Saar, el jefe de la diplomacia israelí.

“¡Continuaré fortaleciendo los lazos entre Israel y los países del mundo en general, y entre Israel y los países de América Latina en particular!”, añadió.