Cuatro de los nuevos refuerzos del Deportivo Cali fueron convocados para el debut ante Jaguares

El Deportivo Cali comenzará este viernes su participación en el segundo semestre de la Liga BetPlay 2026 cuando reciba a Jaguares a las 8:15 p. m. en Palmaseca.

Para este compromiso, el técnico Rafael Dudamel convocó a cuatro de las cinco incorporaciones realizadas por el club para afrontar el nuevo campeonato. Los elegidos fueron los defensores Leyser Chaverra, Kalazan Suárez y Edwin Velasco, además del volante Nicolás Benedetti, quien regresa al equipo donde se formó como futbolista profesional.

La única contratación que no aparece en la convocatoria es el defensor central José Moya, quien deberá esperar para hacer su debut oficial con la camiseta verdiblanca.

El Deportivo Cali afronta este nuevo semestre con el objetivo de regresar a los cuadrangulares semifinales, una meta que no pudo cumplir en el campeonato anterior tras quedar fuera del grupo de los ocho.

Para este nuevo proceso, el club realizó una importante renovación de su plantilla. Entre las salidas se encuentran Marco Espíndola, Miguel Sánchez, Luis Manuel Orejuela, Andrés Colorado, Julián Quiñones, Yani Quintero, Michael Aponzá, Andrés Correa y Felipe Aguilar. En contraste, llegaron Kalazan Suárez, Edwin Velasco, Leyser Chaverra, Nicolás Benedetti, José Moya y Leonardo Suárez.

El compromiso será dirigido por el árbitro Jairo Mayorga, del Tolima, y marcará el inicio del camino del conjunto azucarero en busca de recuperar protagonismo en el fútbol profesional colombiano.

La primera fecha para los equipos vallecaucanos se completará el domingo 26 de julio, cuando el América de Cali visite a Internacional de Palmira desde las 2:00 de la tarde, en otro de los compromisos que marcarán el inicio del segundo semestre de la Liga BetPlay 2026.