Informe de Calidad de Vida CCV- 2025: significativos avances en cultura liderados por el IPCC

Positivos avances en el desarrollo del arte la cultura y el patrimonio reportó en la ciudad el Informe de Calidad de Vida de Cartagena Cómo Vamos, presentado el miércoles, 22 de julio, en el auditorio del Hotel Intercontinental.

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El estudio, basado en estadísticas oficiales, evidencia que entre los logros alcanzados en el año 2025, el segundo de gestión del alcalde Mayor, Dumek Turbay Paz, en materia de cultura se reportan en significativos avances en el aumento de usuarios de las 18 Bibliotecas Públicas, Comunitarias y Centros Culturales del Distrito; la realización y apoyo de eventos culturales y festivos, duplicados en 2025 con relación al año inmediatamente anterior, y la consolidación del sector como factor de desarrollo, al generar 48.000 empleos en esa vigencia.

El informe destaca también el número de visitantes a los museos y monumentos de la ciudad, a lo que contribuyen las jornadas gratuitas que se vienen desarrollando para mayor acceso del público local, lo que marca un punto de partida para continuar y sostener estas iniciativas. Y el progresivo aumento de la entrega de estímulos económicos a gestores culturales, mediante convocatorias públicas.

“Estos logros son resultados de la gran apuesta del alcalde Dumek Turbay, por hacer del arte, la cultura y el patrimonio ejes del desarrollo económico y social de la ciudad, al tiempo que se fortalece y se proyecta nuestra identidad. Nuestro compromiso es consolidar los avances alcanzados y fortalecer todos los procesos, durante lo que falta del actual período de gobierno”, dijo la directora general del Instituto de Patrimonio y Cultura IPCC, Shirley Tuñón Vásquez.

Finalmente, de acuerdo con Cartagena Cómo Vamos, se plantean 5 ejes o acciones clave que recomiendan para que esa gestión de calidad de vida sea progresiva y resistente en el tiempo, estas son: sostener, impulsar, vigilar, atender, y priorizar.

Calidad en cifras:

• 97.975 usuarios de la Red de Bibliotecas Públicas del Distrito.

• 47 eventos realizados y apoyados por el IPCC.

• 642 mil visitantes a los museos de la ciudad.

• 48.000 empleos generados por el sector cultural.

• 35% de aumento en la bolsa de os estímulos entregados a gestores y grupos culturales, hasta llegar a $4.622 millones.

• 671 grupos y gestores apoyados (41% más que en 2024).