Cinco capturados por comercializar chance y boletería ilegal en Magangué

En el marco de las acciones para combatir las rentas ilícitas y proteger los recursos destinados a la salud de los colombianos, la Policía Nacional, a través de la Seccional de Investigación Criminal, logró la captura en flagrancia de cinco personas por el delito de ejercicio ilícito de actividad monopolística de arbitrio rentístico, en el municipio de Magangué, Bolívar.

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Durante el procedimiento fueron incautados 10 talonarios de chance, los cuales presuntamente eran utilizados para la comercialización y distribución ilegal de chance y boletería en esta población.

De acuerdo con las labores investigativas, los capturados presuntamente se dedicaban a la comercialización y distribución ilegal de chance y boletería en el municipio de Magangué, una actividad que afecta las rentas del Estado destinadas a financiar el sistema de salud y genera competencia desleal frente a los operadores autorizados.

Los capturados y los elementos incautados fueron dejados a disposición de la Fiscalía Cuarta Seccional de Bolívar, autoridad competente para continuar con el proceso judicial.

El comandante del Departamento de Policía Bolívar, coronel Diego Fernando Pinzón Poveda, manifestó: “Invitamos a la ciudadanía a adquirir chance y boletería únicamente en puntos autorizados y a denunciar cualquier actividad ilegal. Entre todos protegemos los recursos de la salud y fortalecemos la legalidad.”

La Policía Nacional ratifica su compromiso con la lucha contra las economías ilícitas e invita a la comunidad a denunciar cualquier hecho relacionado con la comercialización ilegal de juegos de suerte y azar a través de la línea de emergencia 123 o en la estación de Policía más cercana.