Afinia y comunidad de Los Calamares logran acuerdo para restablecer el servicio de energía

Tras las protestas y bloqueos viales registrados en la tercera etapa del barrio Los Calamares, exactamente en la calle de La Lengua, la empresa Afinia y los líderes comunitarios alcanzaron un acuerdo que permitió levantar las vías de hecho y programar el restablecimiento del fluido eléctrico en el sector.

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La problemática se originó el pasado sábado, cuando una falla dejó sin energía a los habitantes de la zona. Ante la prolongada interrupción, que generó pérdidas económicas a comerciantes y afectaciones a las familias, la comunidad decidió protestar para exigir una pronta solución. La situación incluía el temor de los vecinos frente a la actualización de los contadores requerida para las obras, ante posibles incrementos en los cobros.

Finalmente, mediante el diálogo, las partes acordaron un plazo de un mes para que los residentes definan junto a la compañía si implementarán medidores bicuerpo o convencionales, asumiendo estos últimos el costo en caso de optar por la opción tradicional. Con esta concertación, Afinia iniciará las obras de modernización de la infraestructura eléctrica para garantizar la calidad y seguridad del servicio en el sector.