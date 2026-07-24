Real Cartagena debuta este sábado en el estadio Jaime Morón por torneo BetPlay

Llegó la hora del debut para Real Cartagena en el Torneo BetPlay II-2026. El conjunto auriverde recibirá este sábado 25 de julio a Real Santander en el estadio Jaime Morón León, en un compromiso programado para las 7:00 de la noche, correspondiente a la primera fecha del campeonato de ascenso.

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El equipo cartagenero afrontará su estreno en la competencia con la intención de comenzar con una victoria ante su afición y dar el primer paso en la búsqueda del anhelado regreso a la Liga BetPlay.

Los dirigidos por Álvaro Hernández llegan a este encuentro luego de su presentación en la Copa BetPlay, donde cayeron 2-1 frente a América en el inicio oficial del segundo semestre. Ahora, el plantel cambia el foco hacia el torneo de la Primera B, certamen que representa su principal objetivo para esta temporada.

Con algunas novedades en su nómina, Real Cartagena espera entonces obtener los primeros tres puntos en esta segunda etapa del año.