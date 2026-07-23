Trabajadores de la EPS Asmet Salud anuncian jornada de movilización por la falta de pago de salarios

Armenia

No es la primera vez que los trabajadores de la EPS Asmet Salud anuncian protestas debido a la falta de pagos por lo que ante la falta de soluciones deciden nuevamente manifestarse a nivel país.

La presidenta del sindicato Sindisalud Asmet, Liliana Londoño evidenció que el panorama es crítico puesto que no se ha logrado una solución a pesar de buscar los espacios de diálogo con las directivas.

Enfatizó que ahora la complejidad se centra en que no les dan respuestas por lo que definieron que desarrollarán una protesta en las sedes de la EPS a nivel país con el objetivo de llamar la atención de los entes competentes para que se genere el cumplimiento de los pagos.

“Hemos buscado los espacios de diálogo con la intervención con el agente interventor. Nos hemos sentado con ellos, les hemos pedido que por favor le cumplan a los trabajadores, les hemos expuesto todas las situaciones que estamos viviendo todos los trabajadores, pero desafortunadamente en este momento ya no nos responden y no nos dan respuestas claras", dijo.

Recordó que a los más de 1.700 trabajadores a nivel nacional les adeudan los pagos de los bonos de alimentación, pagos de transporte, la nómina del mes de junio, el pago de la prima y no cuentan con ARL, pero a pesar de esto continúan con sus labores.

“Fue por eso que con la asamblea de delegados se definió que vamos a iniciar una protesta pacífica. Obviamente aclarando que no vamos a suspender los los servicios ni la prestación de servicios a los afiliados. En este momento nos adeudan la nómina, el pago de nómina del mes de junio, el pago de la prima. En este momento los trabajadores de Salud EPS en todo el país no tenemos el pago de seguridad social, no tenemos ARL y aún así seguimos trabajando. También nos adeudan pagos de bonos de alimentación, pagos de transporte, comisiones, horas extras", resaltó.

Realizó un llamado a las entidades de control, al agente interventor y la superintendencia nacional de salud para que intervengan de manera inmediata cancelando todo lo que les deben a los trabajadores.

“Lo que lo que queremos hacer es un llamado a las entidades de vigilancia y control, a la Superintendencia Nacional de Salud, al agente interventor porque sabemos que seguramente con el cambio de gobierno él se va a ir y lo que queremos es que nos responda, que nos paguen salario, que nos paguen la seguridad social, que nos paguen todas las acreencias laborales que nos adeudan hasta este momento y no que se vaya a ir como ha sucedido con todos los interventores de aquí hacia atrás y no nos respondan", mencionó.

Fue clara en que las actividades serán de manera pacífica, organizada y respetuosa.