Sindicato de Asmet Salud en Quindío rechaza propuesta de cambio de EPS para usuarios

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Armenia

Recordemos que ante la crítica situación para los 56.000 usuarios de la EPS por la falta de acceso a los servicios, las autoridades de salud en el departamento habían elevado una propuesta al Gobierno Nacional sobre establecer un cambio excepcional de EPS de manera masiva a los usuarios de Asmet Salud.

Precisamente la presidenta del sindicato Sindisalud- Asmet, Liliana Londoño evidenció las complicaciones que generaría el traslado masivo de usuarios porque se profundizaría la crisis en cuanto al empleo de más de 60 trabajadores que dependen de la estabilidad de la entidad en el departamento.

Realizó un llamado al Ministerio de Salud, a la Superintendencia Nacional de Salud y a las autoridades competentes para que evalúen las consecuencias de cualquier decisión sobre la continuidad de la EPS, priorizando siempre la garantía del derecho a la salud de los usuarios.

“Desde el Sindicato de Trabajadores de ASMET SALUD, SINDISALUD ASMET, hacemos un llamado urgente al Ministerio de Salud y Protección Social, a la Superintendencia Nacional de Salud, al Ministerio del Trabajo y a los organismos de vigilancia y control para que adopten medidas inmediatas que permitan proteger la continuidad de ASMET SALUD y evitar decisiones que puedan profundizar la crisis en el departamento del Quindío", indicó.

Agregó: “Solicitamos que antes de considerar un traslado masivo de afiliados se evalúen de manera integral las consecuencias para más de 57.000 usuarios, para la red de prestación de servicios y para más de 60 trabajadores que hoy dependen de la estabilidad de la entidad en el departamento".

Crisis de la EPS

Dijo que, aunque es evidente la situación actual de la EPS, considera esa no sería la solución y por eso es clave la búsqueda de soluciones que permitan fortalecer la entidad, recuperar su estabilidad financiera y operativa.

“Reconocemos las dificultades financieras y operativas que enfrenta la EPS, pero creemos que el camino debe ser el fortalecimiento institucional, el acompañamiento efectivo de las autoridades y la implementación de acciones que permitan recuperar la operación, garantizar la atención en salud y proteger el empleo", dijo.

Puntualizó: “Hacemos un llamado a las entidades de vigilancia y control par

a que ejerzan plenamente sus competencias, impulsen soluciones responsables y garanticen que cualquier decisión priorice el derecho fundamental a la salud, a la estabilidad laboral y evite mayor impacto sobre el sistema de salud en el departamento del Quindío".