Sofitel Legend Santa Clara Cartagena reconocido entre los mejores hoteles de lujo del mundo

Sofitel Legend Santa Clara Cartagena, uno de los hoteles de lujo más emblemáticos de Cartagena de Indias, fue reconocido en los Travel + Leisure World’s Best Awards 2026, uno de los premios más importantes de la industria turística internacional.

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El reconocimiento, otorgado por los lectores de la reconocida publicación estadounidense, destaca la excelencia del hotel en hospitalidad de lujo, servicio, gastronomía y experiencia para el huésped, consolidando tanto al hotel como a Cartagena de Indias entre los destinos de lujo más destacados de América Latina.

En su edición número 31, los Travel + Leisure World’s Best Awards recibieron más de 661.000 votos de viajeros de todo el mundo, quienes evaluaron hoteles, ciudades, aerolíneas, resorts y experiencias turísticas. De acuerdo con la publicación, los establecimientos distinguidos este año comparten una característica esencial: ofrecer un servicio excepcional capaz de transformar una estadía en una experiencia memorable y convertir a los visitantes en huéspedes que desean regresar.

Ubicado en el corazón del Centro Histórico de Cartagena de Indias, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, Sofitel Legend Santa Clara Cartagena ocupa un antiguo convento del siglo XVII transformado en un hotel de lujo donde la historia, la arquitectura colonial, el patrimonio cultural colombiano y el refinamiento francés convergen para ofrecer experiencias únicas. Su propuesta combina alojamiento de lujo, gastronomía de clase mundial, bienestar y un servicio personalizado que lo ha convertido en uno de los hoteles más reconocidos de Colombia y América Latina.

“Recibir nuevamente este reconocimiento de los lectores de Travel + Leisure representa un enorme orgullo para todo nuestro equipo. Más que un premio, es la confirmación de que la hospitalidad auténtica, el cuidado por cada detalle y el compromiso permanente con la excelencia siguen marcando la diferencia para quienes nos visitan. Cada huésped encuentra una experiencia donde convergen la historia de Cartagena, la elegancia francesa característica de Sofitel Legend y un servicio personalizado que nos posiciona entre los mejores hoteles de lujo del mundo”, afirmó Jean-Christophe Martinez, gerente general de Sofitel Legend Santa Clara Cartagena.

Este reconocimiento adquiere un valor especial porque son los propios viajeros quienes eligen a los mejores hoteles del mundo a partir de la calidad del servicio, las experiencias vividas, la gastronomía, las instalaciones, la ubicación y el valor general de cada estadía. Los Travel + Leisure World’s Best Awards son considerados uno de los rankings de hoteles más influyentes del mundo y una referencia para viajeros internacionales que buscan las mejores experiencias de hospitalidad.

Para Carmen Otero, directora de Mercadeo y Ventas de Sofitel Legend Santa Clara Cartagena, este reconocimiento también refleja el creciente posicionamiento de Cartagena como uno de los principales destinos de lujo de América Latina.

“Cada reconocimiento internacional fortalece la proyección de Cartagena de Indias ante el mundo y reafirma el atractivo del destino para los viajeros que buscan experiencias auténticas y exclusivas. Nuestro compromiso es seguir ofreciendo una propuesta que conecte el legado histórico del antiguo convento con una hospitalidad contemporánea, cercana y profundamente personalizada, para que cada visita se convierta en un recuerdo inolvidable.”

Los Travel + Leisure World’s Best Awards destacan cada año a los hoteles que mejor representan la excelencia en la industria turística mundial. En esta edición, la publicación resaltó que, aunque algunos establecimientos cuentan con siglos de historia y otros son propuestas contemporáneas, todos comparten un mismo atributo: una capacidad extraordinaria para ofrecer un servicio excepcional que inspira la fidelidad de los viajeros y fortalece el posicionamiento de sus destinos.

Este importante reconocimiento también fue otorgado a Sofitel Legend Casco Viejo Panamá, reafirmando el liderazgo de la colección Sofitel Legend en América Latina y su capacidad para ofrecer experiencias donde el patrimonio histórico, la cultura local y la hospitalidad francesa se unen para crear algunos de los hoteles de lujo más admirados por los viajeros internacionales.