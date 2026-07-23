La Tierra de Dios nuevamente abre sus puertas para vivir la segunda edición de la carrera 15K Mompox

Todo está listo para vivir la gran carrera 15K Mompox, que se desarrollará el próximo 16 de agosto. Este reto deportivo se convierte en una experiencia nocturna en la que los participantes recorrerán los lugares más representativos de este destino turístico.

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Este circuito running contará con dos distancias: 15 kilómetros y 7.5 kilómetros, que iniciarán desde el reconocido Parque del Jazz.

La celebración comenzará el 15 de agosto con la EXPO, un evento cultural que marcará el inicio de un fin de semana deportivo; allí los participantes podrán reclamar sus kits de la carrera y disfrutar de experiencias culturales, gastronómicas, artesanales y patrimoniales.

La EXPO comenzará el 15 de agosto desde las 8:00 a.m. hasta las 7:00 p.m., y continuará el domingo, 16 de agosto desde las 8:00 a.m. hasta las 2:00 p.m.

Mompox espera a más de 2.000 corredores

Se extiende la invitación a clubes de atletismo, grupos empresariales, familias y corredores independientes para que hagan parte de esta fiesta deportiva, aprovechando los beneficios para inscripciones grupales, así como la oportunidad de vivir un puente festivo en uno de los municipios mas emblemáticos del país.

Hay que destacar que las inscripciones continúan abiertas y los cupos son limitados; las personas que deseen participar en este evento de talla internacional podrán inscribirse a través de la página webwww.mompox15k.com

Cada kilómetro recorrido será una oportunidad para vivir la riqueza cultural del Caribe colombiano desde una perspectiva diferente. Mompox se prepara escribir una nueva historia que impactará el turismo deportivo en la región.