Falleció niño de 5 años que resultó gravemente quemado durante un incendio en La Candelaria

Un profundo dolor embarga a los habitantes del barrio La Candelaria tras confirmarse el fallecimiento de un menor de 5 años, quien luchaba por su vida luego de sufrir severas quemaduras durante un incendio que destruyó parte de su vivienda.

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El lamentable hecho se produjo el pasado 16 de julio en este sector popular, donde las llamas consumieron rápidamente la estructura de la casa. En el incidente, el pequeño sufrió quemaduras de tercer grado en gran parte de su cuerpo, por lo que requirió traslado inmediato a un centro asistencial de alta complejidad y permanecía bajo estricta observación médica en un pabellón de quemados en Barranquilla.

Pese a los esfuerzos del personal médico por lograr su recuperación, el menor no resistió la gravedad de las lesiones y se reportó su deceso. La comunidad del barrio La Candelaria ha expresado su solidaridad con los familiares de la víctima ante esta trágica pérdida que enluta al sector.