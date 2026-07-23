Judicializan a cuatro presuntos transportadores de estupefacientes en Bolívar

La Fiscalía General de la Nación judicializó, por hechos independientes, a cuatro hombres presuntamente comprometidos en tráfico local de estupefacientes ocurridos en Cartagena y Turbaco (Bolívar).

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Uno de los hechos investigados involucraría a Brayan Enrique Padilla Sotelo y Yanakel Alexander Campos Cordero quienes fueron capturados durante un allanamiento realizado el pasado 9 de julio en el barrio Arroz Barato de la capital bolivarense. En su poder les habrían sido halladas 97 papeletas con sustancias como cocaína y marihuana; además de grameras y bolsas dosificadoras, entre otros elementos.

En otro hecho, están presuntamente comprometidos Jaider Enrique Cedeño Chávez y Ronald David Rodríguez Muñoz quienes fueron detenidos en flagrancia, el pasado 14 de julio, cuando se movilizaban en una motocicleta por el barrio El Rosario en Turbaco. En poder del primero, la Policía Nacional encontró 180 bolsas plásticas con cocaína en un bolso.

Fiscales de la Seccional Bolívar imputaron a los señalados responsables el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, cargo que ninguno aceptó.

Por decisión judicial tres de los investigados cumplirán medidas de aseguramiento en centros carcelarios. Mientras Rodríguez Muñoz afrontará el proceso penal en libertad.