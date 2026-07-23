Ecosistemas del Dique, Sacyr y Aguas de Bolívar llevarán agua de calidad a colegios

Como parte de su compromiso con el bienestar de las comunidades y el desarrollo sostenible del territorio, Ecosistemas del Dique, la Fundación Sacyr y Aguas de Bolívar dieron inicio a una estrategia conjunta para fortalecer el acceso a agua de calidad en instituciones educativas del departamento de Bolívar.

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La primera jornada se llevó a cabo en la Institución Educativa Agroindustrial de Calamar (sede Las Cabañas) y en la Institución Educativa Gustavo Salom Bula (sede Barranca Nueva), donde fueron instalados filtros purificadores de agua que permitirán a estudiantes, docentes y personal educativo contar con mejores condiciones para el desarrollo de sus actividades académicas.

Esta iniciativa hace parte del convenio entre Ecosistemas del Dique, Fundación Sacyr y Aguas de Bolívar, así como de las acciones contempladas en el Plan de Responsabilidad Ambiental y Social (PRAS) del proyecto Restauración de los Ecosistemas Degradados del Canal del Dique, mediante el cual se promueven acciones que generan beneficios tangibles para las comunidades del área de influencia.

Durante el acto de instalación, representantes de Ecosistemas del Dique y la Fundación Sacyr destacaron que esta estrategia busca seguir llegando a más comunidades educativas del departamento, reafirmando el compromiso de ambas entidades con la salud, la educación y el desarrollo integral de la niñez y la juventud.

“Creemos que las transformaciones más importantes se construyen escuchando a las comunidades y trabajando de manera conjunta. Cada acción cobra un mayor significado cuando contribuye al bienestar de las personas y fortalece la confianza con el territorio”, Señalo Martín Giraldo, Gerente General de Ecosistemas del Dique.

Además de facilitar el acceso a agua de calidad, la iniciativa busca promover una cultura de cuidado y uso responsable del recurso hídrico, reconociendo que el agua es un elemento esencial para la salud, el aprendizaje y el desarrollo de las comunidades.

Con esta alianza, Ecosistemas del Dique, la Fundación Sacyr y Aguas de Bolívar continúan impulsando acciones que aportan a la construcción de entornos escolares más saludables y fortalecen su compromiso con el desarrollo sostenible de los municipios que hacen parte del área de influencia del Canal del Dique.