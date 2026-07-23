Caen tres presuntos delincuentes tras hurtar cadena de oro en Cartagena

En desarrollo de planes contra el hurto, uniformados de la Policía Nacional de Colombia lograron capturar a dos sujetos y aprehender a un adolescente, quienes minutos antes habían despojado de prendas de oro a dos ciudadanos, en el norte de la ciudad.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

El resultado operativo se registró en el barrio Getsemaní, donde las patrullas de vigilancia, gracias a una rápida reacción, lograron capturar a ‘Heider’ y ‘Steven’, de 29 y 26 años, respectivamente, y aprehender a un adolescente de 16 años, quienes fueron señalados por las víctimas de haberles hurtado, al parecer, dos prendas de oro avaluadas en más de 10 millones de pesos.

Los capturados y el adolescente aprehendido, presuntamente, serían responsables de varios hurtos cometidos en ese sector. Durante el procedimiento fue recuperada una cadena de oro, la cual fue entregada a su propietario, quien agradeció la oportuna reacción de los uniformados.

Los capturados, el adolescente aprehendido y el elemento recuperado fueron dejados a disposición de la autoridad competente, a la espera de las audiencias preliminares que definirán su situación judicial.

La Policía Nacional en Cartagena destaca esta ofensiva contra el hurto, que deja a la fecha 628 personas capturadas por este delito.

“Seguimos fortaleciendo las acciones operativas y la capacidad de reacción para combatir el hurto y garantizar entornos más seguros para todos los ciudadanos”, manifestó el coronel Carlos Esteban Blanco, subcomandante de la Policía Metropolitana de Cartagena.