Sin delegados del gobierno entrante, la Agencia para la Reincorporación hace su empalme

La Agencia para la Reincorporación y la Normalización confirmó que deja listos 2.800 millones para iniciativas productivas individuales, y 32.000 millones de crédito destinados para sostenimientos financieros entregados a los excombatientes de las Farc, firmantes de paz, a través de un convenio establecido con el Banco Agrario.

De esta manera la entidad busca dejar una hoja de ruta para el Gobierno entrante de Abelardo de la Espriella para programas de sostenibilidad, con estímulos o apoyos de sostenimiento económico, además de la cobertura de áreas especiales de reincorporación o el acceso a tierras y viviendas, el acompañamiento psicosocial, la gestión en salud, y también el apoyo en educación formal. En el que más de 7.000 de firmantes han terminado el grado bachiller, mediante el acceso flexible de educación, y se han graduado 39 firmantes de paz en los estudios de educación superior, a través de dos convenios con el ICETEX.

Actualmente, la Agencia para la Reincorporación y la Normalización, lleva a cabo la gestión de reinserción, reintegración y la reincorporación de personas o colectivos que deciden de manera autónoma dejar las armas, a partir de un enfoque social, territorial y comunitario. Hasta la fecha 16.211 personas han sido atendidas en cuatro ejes principales:

1. Reincorporación integral: 11.353 personas.

2. Reintegración: 1.789 personas.

3. Atención diferencial: 2.056 personas.

4. Comparecientes ante la Jurisdicción Especial para la Paz: 1.013 casos.

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Según la directora programática de la agencia, Tania Rodríguez, el modelo se enfocó en el cumplimiento de derechos políticos para los firmantes de paz, de manera que se relacione con los factores de arraigo civil, la democracia, y por supuesto, la unión a la paz. Incluir su participación política en los procesos que realiza la Agencia para la Reincorporación y la Normalización, representa avances que transforman y ayudan a la construcción de la paz en el país.

A la fecha, se cuenta con el reporte de 141 personas que están listas para terminar su proceso de reincorporación, mientras que 1.705 registran un avance entre el 50% y el 69%. Así lo compartió Tania Rodríguez, la directora programática de la agencia, al destacar la creación de un Índice de Reincorporación, una herramienta que ha permitido medir el avance del proceso de cada firmante de paz, y también orientar la toma de decisiones para fortalecer su acompañamiento.

Sobre este mismo punto, queda un reto para el gobierno entrante, de poder garantizar la continuidad del programa, pues como lo dijo la directora programática de la agencia, Tania Rodríguez “todavía hay cerca de 9.000 personas que registran un avance inferior al 50 % en el Índice de Reincorporación, por lo que es urgente seguir avanzando para que puedan terminar sus procesos”.

Esta entidad recuerda que el 85% de la población desmovilizada de las Farc se mantiene firme en el Acuerdo de Paz firmado con el Estado colombiano en el año 2016. La población firmante de paz le solicita al gobierno entrante de Abelardo de la Espriella, seguir adelante con la implementación del acuerdo que es constitucional.