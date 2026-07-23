Hable con elPrograma

Selecciona tu emisora

23 jul 2026 Actualizado 17:12

PerfilDesconecta
Buscar noticias o podcast
Política

¿Cómo está el ambiente en Cámara para que la posesión de Abelardo sea en una guarnición militar?

Abelardo de la Espriella en el Túnel del Toyo. Foto: Gobernación de Antioquia.

Abelardo de la Espriella en el Túnel del Toyo. Foto: Gobernación de Antioquia.

Abelardo de la Espriella en el Túnel del Toyo. Foto: Gobernación de Antioquia.
Añadir Caracol Radio en Google
Laura Saavedra Martínez

Laura Saavedra Martínez

Comunicadora social y periodista con más de siete años de experiencia ejerciendo periodismo en diferentes...

Ahora en directo

ver programaciónver programas

Programas Recomendados

Síguenos en

 

Directo

  • Radio

  •  
Últimos programas

Estas escuchando

Noticias
Crónica 24/7

1x24: Radio Colombia

23/08/2024 - 01:38:13

Ir al podcast

Noticias en 3′

  •  
Noticias en 3′
Últimos programas

Otros episodios

Cualquier tiempo pasado fue anterior

Tu audio se ha acabado.
Te redirigiremos al directo.

5 "

Compartir