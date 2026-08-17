Hombre de 71 años murió tras choque entre dos camionetas en la vía Cicuco-Talaigua Nuevo

Un hombre de 71 años murió en un accidente de tránsito registrado en la vía que comunica a Cicuco con Talaigua Nuevo, en el departamento de Bolívar, luego de que una camioneta chocara por la parte trasera contra otro vehículo que se encontraba detenido en la carretera.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

La víctima fue identificada como José María Serpa Arias, de 71 años, quien viajaba como acompañante en una camioneta Toyota de placas ZCB065. El hombre murió en el lugar debido a la gravedad de las lesiones sufridas durante el impacto.

De acuerdo con el reporte de las autoridades de tránsito, el accidente ocurrió en el kilómetro 8+300 de la ruta 7802. La camioneta Toyota se encontraba estacionada sobre la calzada, en el mismo sentido de circulación, mientras sus ocupantes realizaban labores de cargue de canastas de mangos.

En ese momento, una camioneta Dodge Journey SE, de placas ZYL593, que se movilizaba en sentido Talaigua Nuevo-Cicuco, terminó impactando por la parte posterior al vehículo estacionado.

El conductor de la camioneta que provocó el choque fue identificado como Luis Roberto Gómez Quesada, quien resultó ileso. También salió sin lesiones el conductor del Toyota, Luis Felipe Pérez Carrascal.

Las autoridades establecieron como hipótesis inicial que el segundo vehículo se encontraba mal estacionado sobre la vía. Además, se analiza una posible falta de práctica del conductor del primer automotor para maniobrar ante una situación de peligro.

El cuerpo de José María Serpa Arias quedó en el sitio del accidente, mientras las autoridades realizaron las labores correspondientes para establecer con precisión las circunstancias que rodearon el fatal siniestro.