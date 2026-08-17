Buque de la armada zarpó desde Cartagena a Miami por ayudas para damnificados del terremoto

​El Buque de Apoyo Logístico ARC “La Guajira” de la Armada Nacional zarpó en horas de la noche del 16 de agosto desde la Base Naval ARC “Bolívar”, en Cartagena, con destino a Miami (Estados Unidos).

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Su propósito es recoger y embarcar la ayuda humanitaria que se está acopiando en dicha ciudad para, posteriormente, atravesar el canal de Panamá y arribar al puerto de Buenaventura (Valle del Cauca), llevando alivio a las familias damnificadas por el terremoto del pasado 10 de agosto.

​El ARC “La Guajira”, fue adquirido recientemente por la Armada con el propósito fundamental de atender desastres naturales en el país, siendo esta su primera operación.

​Esta misión empleará las excepcionales capacidades logísticas de la unidad. Para esta operación, el buque se habilitó para transportar hasta 410 toneladas de ayuda humanitaria.

​La unidad dispone, además, de una autonomía de hasta 20 días continuos de navegación sin requerir reabastecimiento, así como de un centro de mando y control integrado para coordinar misiones de búsqueda, rescate y mitigación de desastres.

​Como aspecto importante a destacar de esta misión, el ARC “La Guajira” es el primer buque de la institución que dentro de su tripulación, el mando de la misma está a cargo de oficiales mujeres, muestra contundente del empoderamiento y la vocación de servicio de las mujeres.

​Con este zarpe, la Armada Nacional reafirma su compromiso inquebrantable de poner sus capacidades navales y logísticas al servicio de la asistencia humanitaria y la atención de desastres, para contribuir a conectar la solidaridad internacional con las necesidades actuales del país.