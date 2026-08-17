Operativos policiales garantizan retorno seguro de viajeros en Bolívar

Con el propósito de reducir los riesgos en las carreteras y promover comportamientos responsables entre los motociclistas, la Seccional de Tránsito y Transporte de Bolívar adelantó una nueva jornada de prevención vial en el kilómetro 62+200 de la Ruta Nacional 9005.

Durante la actividad, realizada este 17 de agosto, los uniformados abordaron a los motociclistas para brindarles recomendaciones relacionadas con el correcto uso del casco de seguridad y los demás elementos de protección personal, conforme a las disposiciones establecidas en la Resolución 23385 de 2020.

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La jornada también incluyó orientación sobre la importancia de efectuar el chequeo preoperacional de las motocicletas antes de iniciar cualquier recorrido, así como verificar que la documentación y la revisión técnico-mecánica se encuentren vigentes.

Los policías hicieron especial énfasis en las técnicas de conducción segura y en la necesidad de evitar maniobras peligrosas, especialmente aquellas que ponen en riesgo no solo la vida del conductor, sino también la de pasajeros y demás actores viales.

Asimismo, se socializó la línea de emergencia 123 y se explicaron recomendaciones básicas sobre cómo actuar ante la ocurrencia de un siniestro vial mientras llegan los organismos de atención.

En total, 31 motociclistas fueron sensibilizados mediante tres campañas preventivas, como parte de las acciones permanentes que desarrolla la Policía Nacional en los principales corredores viales del departamento.

“Nuestro llamado a los motociclistas es a conducir con responsabilidad, utilizar correctamente los elementos de protección y revisar las condiciones de sus vehículos antes de salir a carretera. La prevención y el respeto por las normas son fundamentales para proteger la vida”, señaló el coronel Diego Fernando Pinzón Poveda, comandante del Departamento de Policía Bolívar.

La Policía Nacional continuará desarrollando actividades pedagógicas y controles en las carreteras de Bolívar, reiterando a conductores y viajeros que la seguridad vial comienza con decisiones responsables antes y durante cada desplazamiento.