Sondeo digital calificó a Yamil Arana como mejor gobernador del Caribe Colombiano

El gobernador de Bolívar, Yamil Arana Padauí, se mantiene en el primer lugar entre los mandatarios departamentales del Caribe con mayor favorabilidad, según los resultados de la medición realizada por la firma consultora Toro Digital.

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Arana registra una favorabilidad del 71 %, la más alta entre los gobernadores incluidos en el listado.

El mandatario bolivarense aparece por encima de Erasmo Elías Zuleta, gobernador de Córdoba, con 66 % de favorabilidad; Jairo Alfonso Aguilar, de La Guajira, con 60 %; Elvia Milena Sanjuán, del Cesar, con 52 %; y María Margarita Guerra, del Magdalena, con 46 %.

El listado también incluye a Lucy Inés García, gobernadora de Sucre, con 39 %, y Eduardo Verano, del Atlántico, con 37 %.

Un gobernador que mantiene su presencia en el territorio

La medición se conoce mientras Yamil Arana continúa desarrollando su agenda de gobierno directamente en los municipios y comunidades de Bolívar, con recorridos, reuniones y seguimiento a los compromisos adquiridos con la ciudadanía.

El mandatario ha mantenido una administración con presencia en el territorio, enfocada en avanzar en proyectos y acciones relacionados con infraestructura, educación, deporte, salud, servicios públicos y desarrollo social.

Desde el Gobierno de Bolívar se ha insistido en la importancia de escuchar directamente a las comunidades, verificar el avance de las obras y responder a las necesidades de los municipios, como parte de una gestión que busca mantener una relación cercana con la ciudadanía.

Así, mientras continúa su agenda territorial y el cumplimiento de compromisos con los bolivarenses, Yamil Arana conserva el primer lugar en favorabilidad entre los gobernadores del Caribe, según la medición de Toro Digital.