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17 ago 2026 Actualizado 20:30

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Cartagena

Reportan tránsito superior a 75 mil vehículos durante puente festivo en Bolívar

La policía desplegó unidades en Turbaco, vía Cordialidad y Vía al Mar

Policía Metropolitana de Cartagena

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La Policía Nacional en Cartagena informó que, de acuerdo con las cifras oficiales, han sido más de 75 mil los vehículos que se han movilizado por las carreteras del Departamento.

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Con el objetivo de garantizar la seguridad vial, se desplegaron más de 120 policías de la Seccional de Tránsito y Transporte en siete áreas de prevención en todo el departamento, tres de ellas en jurisdicción de la Metropolitana de Cartagena, específicamente en Turbaco, vía La Cordialidad y Marahuaco.

Las autoridades hacen un llamado a la ciudadanía a sumarse a la campaña “Por la vida: no más excusas en la vía”, con la que buscan minimizar los riesgos de siniestralidad vial.

Recuerde que en caso de requerir ayuda o información, sobre las vías nacionales, la ciudadanía se puede comunicar a la línea #767.

Andrés Vizcaíno Villa

Andrés Vizcaíno Villa

Periodista cartagenero con experiencia en comunicación pública. Músico y apasionado por la radio.

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