Reportan tránsito superior a 75 mil vehículos durante puente festivo en Bolívar

La Policía Nacional en Cartagena informó que, de acuerdo con las cifras oficiales, han sido más de 75 mil los vehículos que se han movilizado por las carreteras del Departamento.

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Con el objetivo de garantizar la seguridad vial, se desplegaron más de 120 policías de la Seccional de Tránsito y Transporte en siete áreas de prevención en todo el departamento, tres de ellas en jurisdicción de la Metropolitana de Cartagena, específicamente en Turbaco, vía La Cordialidad y Marahuaco.

Las autoridades hacen un llamado a la ciudadanía a sumarse a la campaña “Por la vida: no más excusas en la vía”, con la que buscan minimizar los riesgos de siniestralidad vial.

Recuerde que en caso de requerir ayuda o información, sobre las vías nacionales, la ciudadanía se puede comunicar a la línea #767.