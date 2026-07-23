Museo de Cartagena devuelve al almirante Padilla al centro de la historia

24 de julio, Colombia conmemorará el 203.º aniversario de la Batalla del Lago de Maracaibo, durante la cual el almirante José Prudencio Padilla López comandó la decisiva victoria naval republicana que ayudó a asegurar la independencia de la República de Colombia -históricamente conocida como la Gran Colombia- al quebrantar el poder militar restante de España en la región.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

La victoria condujo a negociaciones con el capitán general español Francisco Tomás Morales y a la capitulación de las posiciones realistas restantes en la región. La Armada de Colombia reconoce la batalla como la acción decisiva que consolidó la independencia en el mar, y el 24 de julio se conmemora como el Día de la Armada de Colombia.

Más de dos siglos después, el recién inaugurado Museo Caminante de Arte Afrocolombiano de Cartagena utiliza arte público monumental para devolver al almirante Padilla al centro de la conversación nacional sobre la independencia. Una de sus principales pinturas lo representa a una escala imponente, vestido con su uniforme naval y situado frente a una dramática representación de la batalla y de los barcos cuyo enfrentamiento ayudó a determinar el futuro de la república emergente.

Padilla y la Independencia de Colombia

Hijo de un padre afrodescendiente y una madre wayúu, Padilla alcanzó el liderazgo militar nacional en una sociedad profundamente marcada por la desigualdad racial y social. El Museo Nacional de Colombia lo ha reconocido como un importante símbolo de la participación afrodescendiente en la lucha por la independencia y ha documentado cómo su contribución no recibió un reconocimiento proporcional a su importancia histórica. Las consecuencias de la victoria se extendieron mucho más allá del Lago de Maracaibo: la República de Colombia comprendía entonces los territorios de los actuales Colombia, Venezuela, Ecuador y Panamá.

Por qué importa la pintura en Cartagena

La pintura sitúa a Padilla de manera visible e inequívoca en el centro de la acción histórica. No aparece como un participante periférico, sino como el comandante responsable de dirigir una de las últimas y más decisivas acciones militares necesarias para asegurar la independencia. Su ubicación en Cartagena -ciudad cuya independencia apoyó, cuya población ayudó a defender y cuya liberación contribuyó a lograr mediante liderazgo naval- añade un profundo significado histórico.

Un museo público de memoria, arte y educación

El Museo Caminante de Arte Afrocolombiano fue inaugurado formalmente el 21 de mayo, Día de la Afrocolombianidad, durante una ceremonia de corte de cinta a la que asistieron representantes de destacadas instituciones culturales, gubernamentales, académicas y comunitarias. Ubicado a lo largo de más de 400 metros de la Transversal 29C, en el barrio Chino de Cartagena, el museo al aire libre cuenta actualmente con 20 pinturas de gran formato. Los visitantes pueden recorrerlo de manera independiente, acceder a información educativa mediante códigos QR y, próximamente, participar en una visita guiada especializada.

“Cuando los visitantes se encuentran frente a esta pintura, no están observando a un participante secundario de la historia afrocolombiana”, afirmó Guitard. “Están contemplando a uno de los principales arquitectos militares de la independencia de Colombia. La escala monumental de la obra refleja la magnitud de su contribución a la nación”.

Hombres y mujeres que contribuyeron a construir la Nación

Además del almirante Padilla, el museo honra a Juan José Nieto Gil, estadista, líder militar y escritor del siglo XIX, y primer y único presidente afrodescendiente de Colombia, así como a las reconocidas mujeres afrocolombianas y luchadoras por la libertad Casilda Cundumí Dembelé y Polonia.

En conjunto, sus historias demuestran que los hombres y las mujeres afrocolombianos no fueron observadores periféricos de la independencia ni de la construcción de la nación. Sirvieron como comandantes militares, pensadores políticos, luchadores por la libertad, escritores, líderes comunitarios, innovadores culturales y jefes de Estado.