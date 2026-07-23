Estudiante de UNINÚÑEZ representará a Colombia en los IV FISU América Games 2026

La Corporación Universitaria Rafael Núñez – UNINÚÑEZ celebra con orgullo la participación de Liz Karime Lemos Pimentel, estudiante de cuarto semestre del programa de Instrumentación Quirúrgica, quien ha sido seleccionada para representar a Colombia en los IV FISU América Games 2026, que se desarrollan en Lima, Perú, del 20 de julio al 1 de agosto.

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La estudiante hará parte de la delegación colombiana de taekwondo, luego de cumplir con el proceso de selección y los requisitos establecidos por el Comité Nacional del Área Temática ASCUN Deporte y Actividad Física Colombia, organismo encargado de conformar la representación del país para este certamen continental.

Los FISU América Games, organizados por FISU America, son considerados el evento multideportivo universitario más importante del continente americano. Su propósito es promover la excelencia deportiva, fortalecer la integración entre las instituciones de educación superior de América y servir como escenario de preparación para futuras competencias internacionales, entre ellas los Juegos Mundiales Universitarios.

En esta edición, estudiantes deportistas de universidades de América del Norte, Centroamérica, Sudamérica y el Caribe competirán en distintas disciplinas, representando a sus países y a sus instituciones de educación superior en un escenario de alto nivel competitivo.

Para UNINÚÑEZ, la participación de Liz Karime constituye un reconocimiento al esfuerzo, la disciplina y la dedicación que ha demostrado tanto en su formación académica como en su trayectoria deportiva. Su clasificación evidencia el talento que se forma en la institución y refleja el compromiso de la comunidad universitaria con el desarrollo integral de sus estudiantes.

Además de representar a Colombia, la futura instrumentadora quirúrgica llevará consigo el nombre de UNINÚÑEZ, demostrando que la excelencia académica puede ir de la mano con el alto rendimiento deportivo y la formación en valores como la perseverancia, el liderazgo y el trabajo constante.

“Nos llena de orgullo que una de nuestras estudiantes haga parte de la delegación colombiana que competirá en este importante escenario internacional. Su participación inspira a toda la comunidad universitaria y ratifica que el deporte es un componente esencial de la formación integral que promovemos en UNINÚÑEZ.” Destacó Lina Padilla , directora de Vida Universitaria de la institución.