Gobierno del alcalde Dumek Turbay logra avances contra la deserción escolar

El alcalde Mayor de Cartagena, Dumek Turbay Paz, destacó los avances alcanzados, entre otras áreas, en los procesos de educación oficial acogidos en las aulas del Distrito, conforme fue dado a conocer por el informe de calidad de vida Cartagena Cómo Vamos, correspondiente a la vigencia 2025.

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De acuerdo con el informe de percepción ciudadana, entre otros logros, las instituciones educativas oficiales consolidaron una tasa de deserción escolar de 3,0% en 2025, la más baja desde 2023.

Resalta el informe que, mientras que en 2023 la deserción escolar fue del 3,5% y en 2024, de 3.6%; en 2025 fue del 3.0% .

En este logro toma relevancia teniendo en cuenta que, dentro de las prioridades establecidas por el alcalde Dumek Turbay Paz para garantizar la permanencia escolar en las aulas oficiales, de manera histórica el Distrito ha garantizado - desde el primer día de clases y hasta lo que resta del presente cuatrienio- los servicios esenciales del Programa de Alimentación Escolar (PAE), vigilancia y aseo.

Mientras que antes, la falta del PAE, la vigilancia y aseo retrasaban el regreso a clases, actualmente que dichos servicios estén garantizados se constituye en una razón de peso para que niños, niñas y jóvenes permanezcan en las aulas.

“La evaluación siempre es importante y, sobre todo, desde una organización como Cartagena Cómo Vamos, que lo hace con rigor, con información precisa, lo estudia, lo investiga. Y muchos de los datos presentados nos invitan a ajustar procesos. También hay mucha información positiva y datos que muestran mejoría, principalmente, en una responsabilidad tan grande como lo es la educación pública. Ahí están los datos: muestran una mejoría permanente”, resaltó el alcalde Turbay Paz.

Avances en las Pruebas Saber

El informe también destaca Cartagena pasó de tener el 41% de instituciones educativas en el nivel más bajo de las pruebas, al 34%, una reducción de 7 puntos porcentuales desde 2023.

El sector oficial lidera el avance: A+ y A pasaron de 5% a 10% de los planteles en dos años, mientras C y D pasaron de 64% al 49%.

El 80% de los colegios que presentaron las pruebas, tanto en 2024 como en 2025, mejoró su puntaje en el índice total, es decir, 151 instituciones. Cartagena obtuvo 67,8 puntos, por encima del promedio nacional (67,3).