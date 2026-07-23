Informe de Calidad de Vida 2025: el balance de los avances y desafíos

Construido a partir del análisis de más de 280 indicadores provenientes de fuentes oficiales, el informe constituye una herramienta para hacer seguimiento a la evolución de la ciudad y al avance del Plan de Desarrollo Distrital 2024-2027 “Cartagena, Ciudad de Derechos”, aportando evidencia para orientar la toma de decisiones.

Los resultados de esta edición evidencian que Cartagena atraviesa transformaciones importantes que deben ser consideradas en la planeación de su desarrollo. Uno de los hallazgos más relevantes corresponde al cambio demográfico que vive la ciudad: los nacimientos disminuyeron 21% en los últimos dos años, el crecimiento poblacional se ubicó en 0,11 % durante 2025 y el DANE proyecta para 2026 la primera reducción de la población (-0,05%). Este escenario plantea nuevos desafíos para la planificación de la educación, los servicios de salud, los sistemas de cuidado y la atención a una población que envejece.

En educación, el informe evidencia avances en la calidad. El puntaje promedio de las pruebas Saber 11 pasó de 65,8 a 68,3 puntos, con una mejora significativa en las instituciones oficiales y una reducción de la brecha frente al sector privado. Sin embargo, la ciudad continúa rezagada frente a las principales capitales del país y mantiene desafíos en cobertura y permanencia escolar.

En el ámbito social también se registran resultados relevantes. Cerca de 59.000 personas salieron de la pobreza monetaria durante 2025 y la pobreza extrema descendió al 9,3%, ubicándose por primera vez por debajo del promedio nacional. A su vez, las finanzas públicas mantienen un comportamiento favorable: los ingresos del Distrito crecieron 11,4%, el recaudo tributario aumentó 14,9% y Cartagena continúa registrando altos niveles de inversión pública con indicadores de sostenibilidad fiscal dentro de los límites legales.

Los desafíos en las condiciones de vida de las personas

Junto a estos avances, el Informe de Calidad de Vida 2025 identifica retos que requieren concentrar esfuerzos. La informalidad laboral continúa cercana al 50% y Cartagena mantiene la segunda tasa de homicidios más alta entre las principales capitales del país. A ello se suma el incremento de las extorsiones, que pasaron de 134 casos en 2023 a 379 en 2025, un aumento acumulado del 183%. El informe también evidencia desafíos en la cobertura de agua y saneamiento, la salud mental, la tuberculosis, el VIH, el transporte público y la seguridad vial.

“Cada indicador representa una oportunidad para comprender mejor la ciudad. Nuestro propósito es poner a disposición de los tomadores de decisiones y de la ciudadanía información confiable que permita identificar qué está funcionando, qué debe fortalecerse y dónde es necesario concentrar los esfuerzos para mejorar la calidad de vida en Cartagena”, afirmó Eliana Salas, directora de Cartagena Cómo Vamos.

Por su parte, el alcalde mayor de Cartagena, Dumek Turbay Paz, señaló el valor de este informe al ser una herramienta fundamental para evaluar los avances que se han tenido desde el gobierno. Así mismo, afirmó que el transporte, la seguridad, el saneamiento básico, el empleo y la reducción de la pobreza seguirán siendo ejes centrales de su gestión y cumplir las metas del Plan de Desarrollo de la ciudad.

Con esta nueva edición, Cartagena Cómo Vamos reafirma su compromiso con la generación de información basada en evidencia para promover el seguimiento a la calidad de vida, fortalecer el diálogo entre los diferentes actores del desarrollo y contribuir a una mejor toma de decisiones en beneficio de Cartagena.

El Informe de Calidad de Vida Cartagena 2025, junto con sus análisis, indicadores y visualizaciones, está disponible para consulta pública en www.cartagenacomovamos.org, donde puede ser utilizado por la ciudadanía, la academia, los medios de comunicación, el sector privado y los tomadores de decisiones como un insumo para comprender la evolución de la ciudad y orientar acciones hacia el mejoramiento de la calidad de vida.