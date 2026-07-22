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22 jul 2026 Actualizado 23:53

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Cartagena

Gaula de la Policía reforzó campaña contra extorsión en centro comercial de Cartagena

La institución recordó que la línea gratuita 165 está disponible las 24 horas para recibir denuncias y brindar orientación especializada

Policía Metropolitana de Cartagena

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En desarrollo de la estrategia “Unidos contra la Extorsión y el Secuestro”, uniformados del Gaula de la Policía Nacional realizaron una jornada de prevención y sensibilización en el centro comercial Mall Plaza, en Cartagena, con el propósito de orientar a la ciudadanía sobre cómo prevenir este delito.

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Durante la actividad, los funcionarios entregaron recomendaciones a comerciantes, trabajadores y visitantes para que puedan identificar las diferentes modalidades utilizadas por los delincuentes para cometer extorsiones y evitar caer en este tipo de engaños.

Entre las principales recomendaciones, el Gaula reiteró la importancia de no suministrar información personal a desconocidos, no realizar consignaciones o pagos bajo amenazas y denunciar de manera inmediata cualquier intento de extorsión.

Asimismo, la institución recordó que la línea gratuita 165 está disponible las 24 horas para recibir denuncias y brindar orientación especializada a las personas que sean víctimas o tengan conocimiento de casos relacionados con extorsión o secuestro.

La Policía Nacional hizo un llamado a la comunidad cartagenera para que mantenga la calma frente a este tipo de situaciones y acuda oportunamente a las autoridades, con el fin de evitar que los delincuentes logren su objetivo y fortalecer las acciones de prevención en la ciudad.

Andrés Vizcaíno Villa

Andrés Vizcaíno Villa

Periodista cartagenero con experiencia en comunicación pública. Músico y apasionado por la radio.

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