‘Kevin’ y ‘Lewi’, capturados por presunto hurto de celulares en Cartagena

La Policía Nacional continúa desplegando operativos contra el hurto en todas sus modalidades. En esta oportunidad, fueron capturados dos presuntos delincuentes señalados de cometer el hurto de equipos móviles en diferentes sectores de la ciudad.

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El primer procedimiento se desarrolló en el barrio Amberes, luego de que las patrullas de vigilancia recibieran el reporte de un hurto. La rápida reacción de los uniformados permitió ubicar al sospechoso cuando intentaba huir en una motocicleta por una de las calles del sector, donde fue interceptado.

El capturado, conocido con el alias de ‘Kevin’, de 22 años, fue señalado por la víctima como el presunto responsable del hecho delictivo. Durante el procedimiento se recuperó un teléfono celular y se incautó una pistola calibre 9 milímetros, además de la motocicleta en la que se movilizaba.

En un segundo operativo, adelantado en el barrio El Prado, fue capturado alias ‘Lewi’, de 22 años, quien, al parecer, minutos antes había hurtado un teléfono celular mediante la modalidad de raponazo.

La oportuna reacción de los uniformados, con el apoyo de la comunidad, permitió interceptar al presunto delincuente y recuperar el equipo móvil, el cual fue devuelto a su propietario.

Los capturados fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación para responder por los hechos que se les atribuyen, mientras la autoridad competente define su situación jurídica.

“Estos resultados ratifican el compromiso de la Policía Nacional con la lucha frontal contra el hurto. Nuestra prioridad es proteger el patrimonio de los ciudadanos y llevar ante la justicia a quienes pretendan afectar la seguridad y la convivencia en Cartagena”, manifestó el Teniente Coronel, Alex González, Comandante Segundo Distrito de Policía de la Metropolitana de Cartagena

La Policía Nacional invita a los cartageneros a continuar cooperando, bajo absoluta reserva, con las autoridades para identificar a los delincuentes y las estructuras criminales que afectan la seguridad y la convivencia ciudadana, comunicándose a la línea de emergencia 123.