Capturado ‘Peluca’ en Magangué: lo acusan de tráfico de estupefacientes

En desarrollo de la ofensiva contra el tráfico local de estupefacientes, la Policía Nacional, a través de la Seccional de Investigación Criminal (SIJIN), capturó en flagrancia a un hombre conocido con el alias “Peluca”, de 38 años, en el barrio Maracaná del municipio de Magangué, por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.

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Durante el procedimiento fueron incautados 40 dosis de base de coca, cinco pipas artesanales de madera y un encendedor de gas propano. De acuerdo con las labores investigativas, el capturado presuntamente se dedicaba al transporte y almacenamiento de sustancias estupefacientes para su posterior distribución en el tráfico local.

Asimismo, se estableció que alias “Peluca” registra una anotación judicial por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes. El capturado y los elementos materiales probatorios fueron dejados a disposición de la Fiscalía 71 Local de Magangué, mientras un juez de la República definirá su situación judicial.

El comandante del Departamento de Policía Bolívar, coronel Diego Fernando Pinzón Poveda, manifestó que “La Policía Nacional mantiene una ofensiva permanente contra el tráfico local de estupefacientes, con el propósito de proteger a los niños, niñas, adolescentes y jóvenes de este fenómeno delictivo. Asimismo, invitó a la ciudadanía a denunciar cualquier hecho relacionado con este delito a través de la línea de emergencia 123 o informando a los uniformados de Zona de Atención más cercana, bajo absoluta reserva”.