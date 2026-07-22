En Magangué 27 jóvenes iniciaron labor como auxiliares de la Policía Nacional

La Policía Nacional en Bolívar llevó a cabo en el municipio de Magangué la ceremonia de juramento de bandera de 27 jóvenes Auxiliares de Policía, quienes, acompañados por sus familias, vivieron uno de los momentos más importantes de sus vidas al comprometerse con honor y vocación de servicio a proteger a los bolivarenses y servir a la patria.

La ceremonia se realizó en el municipio de Magangué, donde los 27 jóvenes recibieron su proceso de formación integral, preparándose con disciplina, valores y sentido de pertenencia para asumir esta importante responsabilidad. Para muchos de ellos, este representa el inicio de una carrera dentro de la Policía Nacional, motivados por el deseo de continuar sirviendo a Colombia desde la Institución.

El comandante del Departamento de Policía Bolívar, coronel Diego Fernando Pinzón Poveda, expresó:

“Hoy ustedes juran lealtad a la bandera y a Colombia. Este compromiso también lo hacen con sus familias y con cada ciudadano que espera de ustedes un servicio íntegro y cercano. Porten este uniforme con orgullo, disciplina y vocación, porque para muchos este será el comienzo de una gran carrera al servicio de los colombianos”.

La Policía Nacional invita a los jóvenes del departamento de Bolívar a incorporarse como Auxiliares de Policía y vivir una experiencia de crecimiento personal, formación en valores y servicio a la comunidad, contribuyendo a la construcción de un Bolívar más seguro, digno y en paz.