Sin servicio Altos del Rosario y Tiquisio- Bolívar por manipulación indebida de redes eléctricas

La intervención indebida de terceros en la red ocasionó la interrupción del servicio de energía para 2.376 clientes de ambos municipios.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

Como consecuencia de la manipulación de las instalaciones eléctricas por parte de terceros, los municipios de Altos del Rosario y Tiquisio, en el sur de Bolívar, permanecen sin servicio de energía. La situación afecta actualmente a 2.376 clientes.

Afinia informó oportunamente a las autoridades y a los grupos de interés y programará el desplazamiento de sus equipos técnicos de acuerdo con la disponibilidad operativa, las condiciones de seguridad y la atención de las demás contingencias que se presentan en su área de operación.

La empresa advierte que intervenir, alterar o permitir la manipulación de la infraestructura eléctrica pone en riesgo la vida de las personas, afecta la continuidad del servicio y genera consecuencias para toda la comunidad.

“Tolerar o respaldar este tipo de actuaciones no representa ningún beneficio para el territorio; por el contrario, retrasa la recuperación del suministro y expone a los usuarios a nuevas afectaciones. La red eléctrica debe ser respetada y que cualquier intervención debe ser realizada exclusivamente por personal autorizado”, dijo la compañía.

La protección de la infraestructura es una responsabilidad compartida y resulta indispensable para garantizar un servicio seguro y confiable.