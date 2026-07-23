Horóscopo de HOY 23 de julio con el Profesor Salomón: ¿Qué están haciendo mal los signos?

Él es el profesor Salomón, experto en la lectura del Horóscopo y el Tarot (Crédito: Profesor Salomón - Youtube) // De fondo: Imagen ilustrativa del horóscopo (crédito: Getty Images).

El miércoles 23 de julio de 2026 llega con un número importante; al sumarlo da el número 5, siendo la mano poderosa, dando también el amor, la abundancia, la prosperidad y el trabajo. Quienes nacen en esta fecha están acompañados por la triada de padre, hijo y Espíritu Santo; también los acompañan salud, dinero y amor. Además, están acompañados del número 2, el número de la unión; habla de doble pareja, doble fortaleza, un número relacionado con las grandes oportunidades.

El número de la suerte para los cumpleañeros es el 2837; la recomendación para este día especial es colocar canela en polvo dentro de los zapatos y en la billetera tener una hoja de laurel con la palabra escrita “riqueza”. Prográmela y guárdela.

Santo del día: Salmo 132

Salmo 132 Color del día: Azul

Azul Número del día: 3320

3320 Fruta: Patilla

Patilla Recomendación del día: Un buen sahumerio para limpiar las energías

Un buen sahumerio para limpiar las energías Frase de reflexión: “Señor sana mi cuerpo, mente y espíritu”

Horóscopo HOY 23 de julio

Géminis:

La carta habla de la parte económica; sepa distribuir lo que le está llegando, mida muy bien las consecuencias de gastar, de no saber invertir, haga buenas inversiones. No muestre tanto lo que ha hecho, sus logros; estamos en época de envidia, sea cuidadoso.

Número de la suerte: 7823

Libra:

A veces se aísla demasiado, eso no es conveniente, es importante no hacerlo porque las personas que le brindan una ayuda podrían dejar de hacerlo, pero no todo el mundo es idóneo para pedir su consejo, entonces es importante saber escoger con quién compartir esas preocupaciones. Además, es importante reconocer sus propios logros; la felicidad está en manos de uno y no de los demás. No intentar hacer feliz a todo el mundo; piense en lo que usted quiere.

Número de la suerte: 9075

Acuario:

Es importante pensar en la familia; Acuario es un ser que quiere mucha libertad, pero es importante tener una buena relación con la madre; de ahí viene la prosperidad, y es necesario tener tranquilidad. En cuanto al tema económico,es importante ahorrar, tener una reserva por si algo pasa. En el tema laboral, si el trabajo no es algo que esté disfrutando, es mejor renunciar a estar en un lugar donde no se siente feliz, completo; algo bueno llegará, no le dé miedo dejar ese trabajo.

Número de la suerte: 0499

Tauro:

Debe tener en cuenta que la constancia vence, lo que la dicha no alcanza, es necesario mantener la constancia y no dar todo por sentado, insistir en lo que quiere triunfar. Importante no contar todos los logros, las paredes tienen oídos. Cuando las cosas ya estén hechas, las personas no tendrán cómo atacar. En el amor, Tauro debe tomar decisiones, el amor no es tibio, y es muy importante no estar con nadie por lástima; eso no es amor. Defina qué quiere del amor, a quién y cómo va a llevar esa relación. Tauro nunca será feliz si está con alguien por compromiso.

Número de la suerte: 9056

Virgo:

El trabajo es su herramienta más poderosa, Virgo; la disciplina es algo que necesitará para estos tiempos. Si ya tiene esa disciplina, manténgala y mejórela. No permita que otras personas manejen su vida, esté pendiente de sus papeles, documentos, así como de quienes ayudan, de si son confiables, porque no todas las personas son iguales. Si tiene algo bajo su mando, esté pendiente de eso, su negocio, un proyecto; esté muy pendiente de eso.

Número de la suerte: 1468

Capricornio:

No vuelva todo un drama, no sea indiferente, sea concreto, pero manifieste lo que siente desde un lugar de calma y respeto, porque a veces se ahoga en un vaso con agua. Viene un triunfo muy bueno, pero sin hacer drama; así aprenderé a disfrutar los logros. No se aísle tanto, Capricornio; manifieste su emocionalidad, llame a sus familiares, pase tiempo con aquellos que quiere.

Número de la suerte: 7512.

Cáncer:

Tener seguridad de que la plata se puede conseguir, cuando hay duda, eso es quitarle poder a Dios. Espere con calma que las cosas lleguen a la vida. Va a entrar en una buena racha, tenga mucha fe; soplarán vientos favorables para Cáncer en temas de dinero. Los 32 días siguientes al cumpleaños, traen cosas muy buenas, entonces agosto traerá cosas buenas.

Número de la suerte: 7870

Escorpio:

Algo interesante pasará, Escorpio; el dinero va a estar bien, pero cuidado, no hacerle favores a los demás, no entregues todo por ayudar al otro. Es entendible estar para los demás, pero no hacer favores económicos en exceso porque es perjudicial para su futuro porque a veces las personas no valoran. No atarse al pasado con rencor; es importante sanar el corazón y pensamiento de las cosas negativas. Escorpio es el ave fénix que nace de las cenizas, no dañar la tranquilidad con el odio. En pareja, Escorpio, la recomendación es el amor; evite futuro,ntrolador; lo más importante en pareja es el respeto y la libertad.

Número de la suerte: 1963 y

Piscis:

La ventaja de los piscis es que dan amor; solo no entrar en desesperación o ansiedad, no pensar en los malos escenarios de las noticias que llegan. Con las acciones que Piscis haga, no esperar nada a cambio, hacerlas desde ese amor que lo caracteriza, que igual el destino siempre recompensa en otros lugares.

Número de la suerte: 6835

Aries:

Aries debe tener en cuenta la familia; no es bueno tener la familia desunida, no pueden tener peleas con los padres. Primero, es importante que la familia esté cerquita, y si hay peleas, es importante arreglar esos vínculos, es importante escuchar a los otros. En cuanto a lo laboral, no ayude a los demás en exceso; a veces el enemigo puede estar llevándolo a su trabajo. No es egoísmo, es entender en qué momentos se ayuda y a quiénes ayudar.

Además, es importante hacer borrón y cuenta nueva, no quedarse con las cosas que no se dieron en el pasado, superarlo con paciencia para estar en armonía, más cuando es un signo de fuego que puede detonar con facilidad.

Número de la suerte: 4450

Leo:

Recuerde, Leo, que está entrando en su reinado. Los signos de fuego tendrán una bendición grande, pero la más grande es de Leo. Todo hará justicia, entonces haga las cosas claras, con amor, que todo será justo, lo que siempre, será lo que coseche. Entra una buena racha. Apenas cumpla años, llegarán cosas con bendiciones del cielo en todos los aspectos, solo es importante saber administrarlo, no mandar sobre todo, también reconocer sus deberes.

Número de la suerte: 8863

Sagitario:

Las cosas que Sagitario está pensando, van a suceder, pero para que se consoliden, debe ser prudente, porque no todo lo que brilla es oro. Revise bien el proyecto que le presenten, qué garantías tiene; así no se cometerán errores. Asimismo, busque el mar, tenga una pausa, recárguese de energía con el agua. Al ser un signo que donde pone el ojo, las cosas pasan, es necesario que sea consciente de sus palabras para que eso que diga sea lo mejor y proteja su vida; el verbo se hace carne.

Número de la suerte: 1235

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