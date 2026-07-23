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23 jul 2026 Actualizado 20:30

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Política

“La democracia está hablando”: De la Espriella celebró aprobación en Senado de su posesión en Cauca

Para que De la Espriella pueda posesionarse afuera del Congreso falta la aprobación de una proposición en Cámara.

Lista completa nombramientos de Abelardo de la Espriella: Gabinete ministros, entidades y embajadas. Getty Images

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El presidente electo Abelardo de la Espriella celebró la aprobación en el Senado de la proposición que buscaba permitir que su posesión se realice por fuera del Congreso.

“La grandeza de los símbolos, del nuevo orden y del debate constructivo empieza a dar sus frutos: acuerdos por la Patria, acuerdos para los ciudadanos”, dijo

Es de recordar que ayer, jueves 23 de julio, con 55 votos a favor y 32 en contra, fue aprobada la proposición del senador Enrique Gómez para que el presidente Abelardo de la Espriella sea posesionado como presidente en el departamento del Cauca.

Al respecto, De la Espriella dijo que “la democracia está hablando”; el Senado “en ejercicio de su independencia, voto a voto, aprobó la posesión del Tigre en Popayán, en la Casa de los Héroes de la Patria”.

Ahora, solo hace falta que la Cámara de Representantes vote positivamente la misma proposición para que se le autorice la toma de mando fuera de Bogotá.

Y finalmente agregó: “La democracia está hablando. La colaboración armónica entre los poderes públicos empieza por entender que la política importante y grande es la que resuelve los problemas de la gente pobre, las angustias de los más necesitados”.

Laura Duarte

Laura Duarte

Periodista y politóloga de la Universidad Javeriana de Bogotá, con énfasis en comunicación y participación...

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