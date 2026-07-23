Condenan a más de 18 años de prisión a hombre que intentó asesinar a su pareja en Girón, Santander

Un juez condenó a 18 años y cinco meses de prisión a Óscar Simón Quintero Barrera, luego de que aceptara su responsabilidad por los delitos de feminicidio en grado de tentativa y violencia intrafamiliar cometidos contra su pareja sentimental en el municipio de Girón, Santander.

De acuerdo con la Fiscalía General de la Nación, los hechos ocurrieron el 15 de septiembre de 2025, cuando Quintero llegó hasta la vivienda de la víctima, ubicada en el barrio Santa Cruz, y la atacó en repetidas ocasiones con un arma cortopunzante y un objeto contundente.

La agresión ocurrió en presencia de las dos hijas de la pareja, de 9 y 11 años. Tras el llamado de auxilio de sus familiares, uniformados de la Policía Nacional llegaron al lugar, auxiliaron a la mujer y la trasladaron a un centro asistencial, donde lograron salvarle la vida.

“Las pruebas presentadas por la Fiscalía permitieron demostrar la responsabilidad del procesado por los delitos de feminicidio en grado de tentativa y violencia intrafamiliar”, señaló el ente investigador.

Durante el proceso judicial, la Fiscalía también acreditó que la víctima había sido sometida de manera reiterada a hechos de violencia por parte de su compañero sentimental, situación que fue tenida en cuenta dentro de la investigación que terminó con la condena.