Este domingo 26 de julio no hay recreovía en Bucaramanga por otra carrera atlética

Bucaramanga

En el último domingo de julio de 2026 no habrá recreovía, el tradicional espacio para hacer deporte a lo largo de un tramo de la carrera 27 de Bucaramanga, por cuenta de una nueva carrera atlética organizada por empresarios de Antioquia y que apoya la gobernación de Santander.

Jorge Andrés Orozco, de la empresa JAO, contó a Caracol Radio que, junto a su esposa, Cristi Martínez concibieron hace 16 años una carrera llamada “Corre Mi Tierra” con un énfasis en los conceptos de inspiración y motivación “para que cualquier persona se sienta ganadora”. Ahora, la actividad se hará en Bucaramanga por primera vez.

Habrá cuatro categorías, 5K, 10K, 15 K y 21 K con un recorrido que arranca en la plazoleta cívica Luis Carlos Galán Sarmiento a las 7:00 de la mañana. Se inscribieron 3500 personas, pero esperan que el número de participantes llegue a 4000.

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Jorge Andrés Suárez Gutiérrez, director del Instituto de Recreación y Deportes de Santander informó que el recorrido se hará por sectores como la carrera Novena; el viaducto que conecta el centro con la Ciudadela Real de Minas; la calle 55, la autopista a Girón y la carrera 27.

Aseguró que tienen en cuenta que el domingo habrá una inusual circulación de estudiantes pues es la jornada de aplicación de las pruebas Saber 11. Hasta ahora, la Dirección de Tránsito de Bucaramanga no emite alguna publicación sobre el plan de manejo de tráfico para afrontar la novedad.