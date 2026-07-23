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23 jul 2026 Actualizado 20:31

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El Pulso del Fútbol, 23 de julio del 2026

El Pulso del Fútbol analiza el empate del Medellín en la Copa Sudamericana ante Vasco Da Gama.

Luis Amaranto Perea, entrenador del Junior de Barranquilla

Luis Amaranto Perea, entrenador del Junior de Barranquilla / Getty Images

Luis Amaranto Perea, entrenador del Junior de Barranquilla
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¿Cuál es el equipo mejor reforzado del FPC? El Pulso del Fútbol, 23 de julio del 2026

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En este programa de El Pulso del Fútbol Steven Arce y Adrián Magnoli hablaron sobre la renovación de Néstor Lorenzo como entrenador de la Selección Colombia. Steven dijo: “La Federación Colombiana de Fútbol notificó que se renovó el contrato del entrenador Néstor Lorenzo. En el comunicado no dice hasta cuándo va el nuevo contrato, pero uno se imagina que es hasta el próximo mundial”. Sobre el tema Adrián agregó: “Estoy contento con lo de Lorenzo, ayer hablé con él y ya estaba proyectando, porque todavía no había firmado el nuevo contrato. Ya está pensando en los próximos partidos amistosos”.

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