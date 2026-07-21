¿Sin Messi en Argentina, Colombia podría aspirar a ganar la próxima copa América? El Pulso del Fútbol, 21 de julio del 2026 00:00:00 48:13 Copiar Descargar Compartir Cerrar El código iframe se ha copiado en el portapapeles Facebook Twitter Linkedin WhatsApp Cerrar

En este programa de El Pulso del Fútbol Steven Arce y Adrián Magnoli hablaron sobre la Selección Argentina y los rumores que la rodearon durante el Mundial 2026. Steven dijo: “Hay muchos chismes que se han inventado sobre la Selección Argentina, a Scaloni le preguntaron si había división en el grupo. La verdad no se le puede hacer caso a rumores y chismes”. Sobre el tema Adrián agregó: “España fue superior a Argentina en todos los aspectos del partido. No le busquemos rumores de varios periodistas que no son de fútbol, que se crearon en torno a la Selección Argentina y a la AFA”.

No olvide escuchar el audio del programa.

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