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21 jul 2026 Actualizado 19:37

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El Pulso del Fútbol, 21 de julio del 2026

El Pulso del Fútbol debate sobre los rumores alrededor de la Selección Argentina.

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¿Sin Messi en Argentina, Colombia podría aspirar a ganar la próxima copa América? El Pulso del Fútbol, 21 de julio del 2026

¿Sin Messi en Argentina, Colombia podría aspirar a ganar la próxima copa América? El Pulso del Fútbol, 21 de julio del 2026

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En este programa de El Pulso del Fútbol Steven Arce y Adrián Magnoli hablaron sobre la Selección Argentina y los rumores que la rodearon durante el Mundial 2026. Steven dijo: “Hay muchos chismes que se han inventado sobre la Selección Argentina, a Scaloni le preguntaron si había división en el grupo. La verdad no se le puede hacer caso a rumores y chismes”. Sobre el tema Adrián agregó: “España fue superior a Argentina en todos los aspectos del partido. No le busquemos rumores de varios periodistas que no son de fútbol, que se crearon en torno a la Selección Argentina y a la AFA”.

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