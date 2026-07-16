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16 jul 2026 Actualizado 19:30

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El Pulso del Fútbol, 16 de julio del 2026

El Pulso del Fútbol analiza la remontada de Argentina contra Inglaterra y su clasificación a la final de la Copa Mundial.

Messi clasificado a la final del Mundial con Argentina - Getty Images

Messi clasificado a la final del Mundial con Argentina - Getty Images / Chris Brunskill/Fantasista

Messi clasificado a la final del Mundial con Argentina - Getty Images
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¿El técnico de Inglaterra fue el culpable? El Pulso del Fútbol, 16 de julio del 2026

¿El técnico de Inglaterra fue el culpable? El Pulso del Fútbol, 16 de julio del 2026

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En este programa de El Pulso del Fútbol, César Augusto Londoño y Adrián Magnoli hablaron sobre la final de la Copa Mundial de la FIFA, que se jugará el domingo en New Jersey. Sobre el tema, César dijo: “Fue muy emocionante; imponente el segundo tiempo de Argentina. Creo que no hubo un solo argentino que no escurriera una lágrima por el partido de ayer. Los argentinos están en una explosión de júbilo”.Por su parte, Magnoli agregó: “A mí no me gusta cobrar. Cada quien es dueño de simpatizar por quien quiera, pero de lo que sí estoy seguro es de que la actuación de ayer de Argentina cambió la imagen y le abrió los ojos a más de uno”.

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