¿Final en español? El Pulso del Fútbol, 15 de julio de 2026 00:00:00 44:35 Copiar Descargar Compartir Cerrar El código iframe se ha copiado en el portapapeles Facebook Twitter Linkedin WhatsApp Cerrar

En este programa de El Pulso del Fútbol César Augusto Londoño y Steven Arce hablaron sobre la semifinal que España le ganó a Francia en el Mundial 2026. Steven dijo: “Yo dije lo que todo el mundo decía, Francia era el favorito y venía muy bien, pero España mostró un buen nivel y no era cualquier equipo, venía mucho tiempo jugando bien”. Sobre el tema César agregó: “Francia era superior en la previa sobre una España que le empató a Cabo Verde en el primer partido. España fue evolucionando a través del torneo. España estaba recibiendo críticas de los mismos españoles”.

No olvide escuchar el audio del programa.

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