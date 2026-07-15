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15 jul 2026 Actualizado 18:34

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El Pulso del Fútbol, 15 de julio de 2026

El Pulso del Fútbol está en la previa de la segunda semifinal del Mundial 2026 entre Argentina e Inglaterra.

Argentina en el Mundial 2026 - Getty Images

Argentina en el Mundial 2026 - Getty Images / Wu Zhizhao

Argentina en el Mundial 2026 - Getty Images
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¿Final en español? El Pulso del Fútbol, 15 de julio de 2026

¿Final en español? El Pulso del Fútbol, 15 de julio de 2026

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En este programa de El Pulso del Fútbol César Augusto Londoño y Steven Arce hablaron sobre la semifinal que España le ganó a Francia en el Mundial 2026. Steven dijo: “Yo dije lo que todo el mundo decía, Francia era el favorito y venía muy bien, pero España mostró un buen nivel y no era cualquier equipo, venía mucho tiempo jugando bien”. Sobre el tema César agregó: “Francia era superior en la previa sobre una España que le empató a Cabo Verde en el primer partido. España fue evolucionando a través del torneo. España estaba recibiendo críticas de los mismos españoles”.

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