El Pulso del Fútbol, 17 de julio del 2026
El Pulso del Fútbol analiza la batalla táctica entre Luis de la Fuente y Lionel Scaloni en la final del Mundial.
¿Título Rojo o Celeste? El Pulso del Fútbol, 17 de julio del 2026
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En este programa de El Pulso del Fútbol, César Augusto Londoño y Steven Arce hablaron sobre la emergencia climática que se vive en Canadá y las dudas que surgieron alrededor de la disputa de la final.César Augusto Londoño dijo: “Se alcanzaron a escuchar algunas versiones que señalaban que lo mejor era reprogramar la final en los Estados Unidos. Sin embargo, esa información no corresponde a ninguna decisión oficial y, hasta el momento, la final de la Copa del Mundo se disputará como estaba previsto”. Posteriormente, Steven agregó: “No creo que vayan a moverla, César. Lo que pasó fue que ayer nos asustamos porque, cuando salimos, vimos el cielo completamente nuvlado pero nada de que asustarse”.
No olvide escuchar el audio del programa.
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