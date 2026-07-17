London (United Kingdom), 21/03/2024.- Spain's head coach Luis de la Fuente attends a press conference in London, Britain, 21 March 2024. Colombia will face Spain in a friendly soccer match on 22 March 2024. (Futbol, Amistoso, España, Reino Unido, Londres) EFE/EPA/TOLGA AKMEN / TOLGA AKMEN ( EFE )

¿Título Rojo o Celeste? El Pulso del Fútbol, 17 de julio del 2026 00:00:00 43:31 Copiar Descargar Compartir Cerrar El código iframe se ha copiado en el portapapeles Facebook Twitter Linkedin WhatsApp Cerrar

En este programa de El Pulso del Fútbol, César Augusto Londoño y Steven Arce hablaron sobre la emergencia climática que se vive en Canadá y las dudas que surgieron alrededor de la disputa de la final.César Augusto Londoño dijo: “Se alcanzaron a escuchar algunas versiones que señalaban que lo mejor era reprogramar la final en los Estados Unidos. Sin embargo, esa información no corresponde a ninguna decisión oficial y, hasta el momento, la final de la Copa del Mundo se disputará como estaba previsto”. Posteriormente, Steven agregó: “No creo que vayan a moverla, César. Lo que pasó fue que ayer nos asustamos porque, cuando salimos, vimos el cielo completamente nuvlado pero nada de que asustarse”.

No olvide escuchar el audio del programa.

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