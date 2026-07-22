¿Qué equipo del FPC genera más ilusion para ganar esta nueva liga? El Pulso del Fútbol, 22 de julio del 2026 00:00:00 46:29 Copiar Descargar Compartir Cerrar El código iframe se ha copiado en el portapapeles Facebook Twitter Linkedin WhatsApp Cerrar

En este programa de El Pulso del Fútbol Stven Arce y Adrián Magnoli hablaron sobre el comunicado de 8 clubes del FPC, sobre la reparticón de los derechos de televisión de la liga colombiana. Steven dijo: “Los equipos grandes sacaron un comunicado proponiendo una mesa técnica que analice factores que sean tenidos en cuenta para repartir el dinero de los derechos de televisión”. Sobre el tema Adrián agregó: “Se veía venir, actualmente se reparte esa plata igual para equipos como Nacional, que para equipos como el Quindío, que no invierten igual en sus presupuestos. Y hay muchos equipos en la B ganando igual”.

No olvide escuchar el audio del programa.

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