Ecopetrol ofrecerá gas adicional para cubrir mantenimiento de SPEC LNG en Cartagena

Ecopetrol pondrá a disposición del mercado 81 GBTUD de gas natural entre el 30 de julio y el 3 de agosto para reforzar el abastecimiento nacional durante el mantenimiento programado de la terminal SPEC LNG en Cartagena. La entrega se formalizó mediante nueve Contratos de Suministro de Contingencia adjudicados a mediados de julio, dirigidos a generadoras térmicas y distribuidoras de usuarios residenciales y de gas natural vehicular.

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La medida responde al plan del Gobierno Nacional para mitigar el impacto por la parada de la única terminal de importación de gas natural licuado del país, cuya suspensión temporal restringe alrededor del 40 % de la demanda nacional. La principal preocupación se centra en el Caribe, donde varias termoeléctricas dependen de este insumo, por lo que el esquema de contingencia prioriza el suministro para hogares, pequeños comercios, transporte y generación eléctrica esencial.

Para liberar este volumen adicional, la compañía implementó un ajuste operativo que incluyó la sustitución estratégica de combustibles en sus procesos internos, la optimización en plantas de procesamiento y la coordinación logística interna. Álvaro Casanova, gerente de Gas y GLP de Ecopetrol, destacó que estas acciones reflejan la capacidad de la empresa para anticiparse a las coyunturas del sistema y responder a las necesidades del mercado.

Este respaldo supera los 71 GBTUD liberados en octubre de 2025 y busca prevenir fallas en el suministro como las ocurridas en esa ocasión por retrasos técnicos. Mientras se ejecutan los trabajos preventivos en Cartagena y se proyecta la entrada de la Regasificadora del Pacífico para fortalecer la seguridad energética, Ecopetrol busca garantizar la continuidad del servicio en los sectores prioritarios.