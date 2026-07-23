Medellín toma la delantera en Colombia en la formación de expertos en Inteligencia Artificial

Medellín

Medellín fortalece su liderazgo como una de las ciudades con mayor talento capacitado en Inteligencia Artificial en el país. Esta posición se consolida gracias a la alianza estratégica entre Ruta N, el Centro para la Cuarta Revolución Industrial (C4IR Medellín) y Google, que ya beneficia a más de 6.300 personas formadas en IA generativa.

A la fecha, cerca de 2.000 ciudadanos obtuvieron al menos una certificación tras completar más de 4.000 experiencias de aprendizaje. Los estudiantes acumulan 5.678 horas de aprendizaje finalizadas y superan las 13.500 horas de estudio acumuladas mediante la plataforma Google Cloud Career Launchpad, demostrando un alto compromiso con el desarrollo de competencias digitales.

La formación ha incluido la realización de 743 laboratorios prácticos, 3.010 cursos cortos y 345 rutas especializadas de aprendizaje. Entre las temáticas más solicitadas por los participantes destacan los conceptos fundamentales de IA generativa, el desarrollo de chatbots, soluciones para optimizar entornos laborales, agentes de IA y el uso de Gemini aplicado a la ciencia de datos.

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Este impulso formativo responde a las crecientes demandas de la transformación digital en la región, posicionando a la capital antioqueña a la vanguardia tecnológica. La adopción de estas herramientas emergentes permite a la fuerza laboral local acceder a mejores oportunidades en un mercado global cada vez más competitivo.

Con estas iniciativas, Ruta N y el C4IR Medellín continúan acelerando el desarrollo económico y social del Distrito a través de la ciencia, la tecnología y la innovación. La masificación del conocimiento en inteligencia artificial se traduce en un motor clave para mejorar la empleabilidad y la calidad de vida de los habitantes.