Secretario de Cultura dejó plantado al Concejo de Tunja

La expectativa por conocer las explicaciones de la Secretaría de Cultura frente a la contratación del Aguinaldo Boyacense terminó en una sesión sin respuestas.

El secretario encargado de Cultura, Santiago Benavides Flores, no asistió al encuentro convocado por la concejal Laura Silva, pese a que artistas, gestores culturales y representantes del sector acudieron al recinto para plantear sus inquietudes.

Durante la sesión, los asistentes manifestaron su preocupación por la rapidez con la que avanzó la licitación y por las condiciones establecidas en los pliegos, que, según denunciaron, restringen la participación de operadores culturales de Tunja y Boyacá. La ausencia del funcionario impidió que estas inquietudes fueran respondidas directamente por la administración municipal.

Durante el desarrollo de la sesión hubo versiones contradictorias sobre el paradero del secretario. Desde la Alcaldía indicaban que se encontraba en el Concejo; posteriormente señalaron que estaba en la sede de la Secretaría de Cultura, pero finalmente no fue ubicado en ninguno de los dos lugares, situación que incrementó el malestar entre los asistentes.

La concejal Laura Silva anunció que continuará ejerciendo control político sobre este proceso y recordó que el debate formal quedó programado para el próximo 29 de julio. Sin embargo, advirtió que para esa fecha la administración encargada ya habrá finalizado su periodo, por lo que insistió en la necesidad de que las explicaciones se entreguen de manera inmediata frente a una contratación que compromete una importante cantidad de recursos públicos.