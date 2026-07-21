Ocho conductores manejando borrachos fueron encontrados por las autoridades de tránsito de Ibagué

Ibagué

En diálogo con Caracol Radio, el secretario de Movilidad de Ibagué, Camilo Martínez, confirmó que durante el fin de semana de la independencia en las vías de la capital del Tolima se impusieron 219 comparendos por infracciones al Código Nacional de Tránsito.

Del total de los comparendos aplicados ocho fueron a conductores en estado de embriaguez, una de las conductas de mayor riesgo en las vías de la capital del Tolima informó el secretario de Movilidad.

“Durante los controles también se realizaron 54 inmovilizaciones, de las cuales 30 correspondieron a motocicletas y 24 a automóviles, debido a incumplimientos de la normatividad vigente”, dijo Camilo Martínez, secretario de Movilidad.

El funcionario resaltó que entre las conductas más recurrentes están el mal parqueo, el transporte informal, el desacato a los requerimientos de los agentes de tránsito y la circulación sin la documentación obligatoria, como el SOAT, la revisión técnico-mecánica o la licencia de conducción.

Otras de las infracciones aplicadas fueron las relacionadas con el incumplimiento de normas por parte de motociclistas y el estacionamiento en sitios prohibidos en la ciudad.

“Los resultados nos muestran que aún persisten conductas que no podemos normalizar, como conducir en estado de embriaguez, movilizarse sin la documentación al día o desacatar las instrucciones de la autoridad”, dijo Camilo Martínez.

Finalmente, el funcionario hizo un llamado a los ciudadanos a asumir la movilidad con responsabilidad, “porque el cumplimiento de las normas es la mejor herramienta para prevenir siniestros y salvar vidas”.